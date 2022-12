Ce mesaje a primit Ileana Sterp, după acuzațiile false aduse fratelui ei. Sora lui Culiță, profund afectată de situație: „Cum e să fii sora unui criminal?”

In articol:

După acuzațiile false aduse în spațiul public, că ar fi produs un accident mortal în urmă cu mai mulți ani, Culiță Sterp a răbufnit pe rețelele de socializare. Artistul a explicat recent, în cadrul unui vlog, că nu a fost implicat în niciun eveniment rutier de acest fel și a ținut să anunțe că are

de gând să acționeze în instanță, împotriva celor care au încercat să-l denigreze public. La rândul său, și Ileana, sora cea mare a cântărețului, a transmis un mesaj în mediul online, după ce fratele ei a fost judecat pentru o faptă pe care nu a comis-o.

Ileana Sterp, mesaj tranșant pentru cei care i-au acuzat fratele pe nedrept

Ileana Sterp a avut o primă reacție publică, după acuzațiile false aduse fratelui ei, referitoare la un așa-zis accident mortal, petrecut în 2016. Sora lui Culiță a ținut să le atragă atenția internauților care i-au criticat familia că artistul este nevinovat și că cei care au spus minciuni la adresa lui vor plăti pentru tot.

Nu s-a ferit, însă, să recunoască că a fost extrem de afectată de cele întâmplate, deși știa adevărul. Ea a dezvăluit că în ultima perioadă a primit multe mesaje din partea celor de acasă, pe care nu le-a putut trece cu vederea:, a scris Ileana Sterp , pe contul personal de Instagram.

Culiță Sterp, hotărât să facă dreptate, după acuzațiile aduse

După ce a demonstrat că acuzațiile aduse, referitoare la accidentul din 2016, sunt false și a fost vorba de o confuzie de nume, Culiță Sterp a anunțat că este pregătit să-și facă dreptate și în instanță. Artistul este decis să-i cheme în fața judecătorilor pe cei care au răspândit informațiile mincinoase în spațiul public și care au încercat să îi strice imaginea: "Astăzi vreau să vă vorbesc despre știrea care circulă, cum că eu aș fi avut un accident în 2016 și aș fi omorât un om. Am înțeles că ați vorbit despre accidentul recent, am înțeles că ați stat la mine în fața porții, am înțeles că m-ați hărțuit de a trebuit să îi zic unuia faza cu nevastă-ta, nu mai puteam. Dacă era unul în locul meu, cred că dispărea de mult, dacă nu era tare ca om, cum sunt eu.

Am înțeles că mi-ați denigrat și hărțuit familia, dar nu pot să accept și să înțeleg minciuna. Cum puteți să dați la televizor, vorbesc de două posturi pe care le-am și dat în judecată și am să le cer daune morale și materiale... Cum puteți să dați, nu că aș fi omorât un om, voi ați pus direct: Culiță Sterp a omorât un om în anul 2016.

M-ați făcut recidivist, m-ați făcut criminal. Asta nu o să rămână așa. Este peste puterea mea de înțelegere, ați știut că este coincidență și tot ați dat în mine, am surse printre voi și știu că ați știut că e coincidență, ați vrut să-mi stricați imaginea, plus că l-ați băgat pe unu' în direct să zică că e fiul decedatului.", a declarat Culiță Sterp, în cadrul ultimului vlog postat pe canalul personal de Youtube.