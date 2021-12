Ce mesaje au transmis cei mai iubiți artiști de Ziua Națională a României? “Desteaptă-te, române!”

In articol:

1 decembrie este o zi deosebită pentru toți românii de pretutindeni! Vedetele din țara noastră au celebrat și ele această sărbătoare și au postat mesaje emoționante pe conturile lor de socializare. Iată ce gânduri au transmis public, cele mai iubite celebrități din România.

1. Andra

Andra Măruță [Sursa foto: Instagram]

Andra Măruță a ales ca de Ziua Națională să încânte publicul cu melodii tradiționale românești să transmită un mesaj despre locul în care s-a născut și a crescut.

“La mulți ani, România! Azi merită să sărbătorim toți oamenii care ne fac sa vrem să fim mai buni și toate locurile care ne fac sa visăm! România este tot ce este mai bun in jurul nostru!”, a scris Andra în postare.

2. Smiley

Smiley și Pavel Bartoș [Sursa foto: Instagram]

Smiley a vrut să marcheze cea mai frumoasă sărbătoare românească cu urare specială, alături de o fotografie cu prietenul și colegul lui de scenă, Pavel Bartoș.

“La multi ani,Romania!La multi ani,romani!Imi doresc pentru noi toti sa traim in iubire,nu in frica,sa ne pretuim mai mult,sa ne respectam si sa avem mai mult curaj!Si foarte important…sa nu uitam niciodata de unde am plecat…oriunde ne duc drumurile vietii!”, se arată în postarea lui Smiley.

3. Elena Gheorghe

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe este o patrioată convinsă, iar acest lucru reiese din poezia emoționantă pe care a postat-o public, pe contul de ei de socializare.

“Draga mea tara,

As minti sa-ti spun ca te iubesc asa cum esti…

As minti sa-ti spun ca mi-e bine aici cand vad ca sistemul sanitar e depasit inca dinaintea pandemiei, as minti sa-ti spun ca sunt fericita aici cand vad ca desi ai fost inzestrata cu: mare, munte, dealuri, campii, pamant roditor ele nu-s valorificate, ba din contra am ajuns sa alegem sa mergem in alte tari desi ele nu-s poate la fel de frumoase dar au conditii, am ajuns sa exportam tot ce avem mai bun si sa ne multumim cu alimente si lucruri de calitate indoielnica, as minti sa-ti spun ca sunt multumita cand vad ca ai nostri copii nu au parte toti de educatie aleasa, de scoli, in unele nici macar in 2021 nu exista grup sanitar in interior ce sa mai vorbim de acces la scoala online, as minti sa-ti spun ca-s mandra de tot ce se intampla aici in tara mea, dar in acelasi timp imi dau seama ca vina nu e la tine, vina nu e a ta, vina e la noi, cei care traim aici pentru ca omul sfinteste locul, noi suntem cei care te putem infrumuseta sau urati.

In speranta ca vom reusi sa schimbam in bine lucrurile care nu functioneaza, incerc sa-mi canalizez atentia astazi, de ziua ta, de ziua noastra, pe ce a mai ramas frumos, bun, drag.

La multi ani Romaniei frumoase, bune si dragi! La multi ani oamenilor care sfintesc acest pamant! Va iubesc!”, a scris Elena Gheorghe pe rețele sociale.

4. Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Ungureanu iubește țara în care trăiește, iar acest lucru este pus în valoare chiar de micul mesaj transmis românilor, de 1 decembrie.

“La mulți ani, România si români de pretutindeni! Sunt ani de când “Desteaptă-te, române!” nu ne ajută să mergem in direcția asta. Dar, atâta timp cât mai știm de unde venim, cât ținem cu dinții de tradiții și de muzica autentică, inegalabilă, poate o să ne ajute să nu ne rătăcim de tot atunci când nici Crăciunul nu va mai fi Crăciun…”, a postat Alexandra Ungureanu.

5. Alexandra Stan

Alexanda Stan [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan, o divă a muzicii pop, apreciază valorile și culturile românești. Aceasta postat un mesaj dedicat țării noastre, alături de o poză sexy, într-un peisaj din mediul rural.

“La multi ani, Romania mea iubita! Esti cea mai frumoasa si oricate mi-ai face vreodata, tot pe tine te iubesc cel mai mult! Ramai mereu preferata mea! Fii binecuvantata!”, a transmis Alexandra Stan.

6. Ilinca Vandici

Ilinca Vandici [Sursa foto: Instagram]

Frumoasa prezentatoare s-a pregătit intens de celebrarea Zilei Naționale a României, fiind surprinsă într-un cadru cu mâncăruri trandiționale, pe fundal fiind afișat drapelul.

“La mulți ani, Romania!!! La mulți ani, romani de pretutindeni!!! Să ne bucuram de aceasta zi și să ne mândrim mereu, nu doar astăzi, ca suntem romani!”, a scris Ilinca Vandici.

7. Andreea Mantea

Andreea Mantea și David [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea a petrecut 1 decembrie alături de fiul ei, David, îmbrăcați în port popular și bucurându-se de frumoasa sărbătoare împreună.

“La multi ani, Romania! La multi ani, romani de pretutindeni! Ca sa il citez pe David, “A fost cea mai tare zi!””, a postat Andreea Mantea pe rețelele sociale.

8. Cristina Dorbanțu

Cristina Mihaela [Sursa foto: Instagram]

Prezentatoare show-ului fenomen "Puterea Dragostei" se află în Turcia de 1 decembrie, dar asta nu înseamnă că a uitat ce sărbătoare este astăzi. Aceasta a transmis un mesaj românilor de pretutindeni, chiar din Istanbul.

“Romania este patria mea, restul sunt doar tari! La multi ani Romania, la multi ani romani, oriunde v-ati afla!”, a scris Cristina Mihaela în postare.