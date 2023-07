Ce meserie are acum Americanu', după ce a renunțat la cariera de actor? Puțini știau că Emil Mitrache și-a găsit o nouă pasiune: „Sunt bine primit oriunde”

In articol:

Emil Mitrache, cunoscut de telespectatori sub numele de „Americanu'” a cochetat cu lumea artistică în urmă cu mai mulți ani, atunci când serialul „La bloc” se bucura de un succes colosal în rândul telespectatorilor. Ba mai mult decât atât, chiar dacă a trecut foarte mult timp de atunci, fanii distribuției nu l-au uitat pe artist.

Ce meserie are acum Americanu'?

În ciuda faptului că serialul a fost îndrăgit de o mulțime de oameni, Emil Mitrache nu și-a dorit să continue cu această industrie, iar acum își câștigă existența din cu totul altă meserie.

Emil Mitrache a renunțat la televiziune și film, descoperindu-și o altă pasiune din care să își câștige existența. Mai precis, este ghid turistic, iar acum fiind în plin sezon, are parte de foarte mulți turiști veniți de peste hotare și nu numai. Acum, cutreieră țara în lung și în lat și descoperă toate peisajele minunate din România.

„Ce să fac, muncesc, ca toată lumea. Nu e un lucru nou că m-am făcut ghid de turism. Și cum vara sunt mulți turiști străini, merg cu ei. Am avut și tururi de o zi, de câteva zile sau de câteva săptămâni, depinde. Cum am cererea, cum am tăiat-o prin țară.(...)

Citește și: În momentul în care nu ai niciun venit, trebuie să iei măsuri” Emil Mitrache, invadat de probleme după retragerea din lumina reflectoarelor. Ce a ajuns să facă Americanu' pentru bani?

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Rupere de nori și potop în vestul României. A plouat cât într-o lună și vântul a măturat tot ce a găsit în cale- stirileprotv.ro

Unde vine comanda, pentru că sunt puțini care vin la mine cu comanda și zic să le fac un tur. Deobicei lucrez prin agenții de turism, prin hoteluri și sunt deja antamat. Eu doar mă duc. Merg pe Valea Prahovei sau la pe la castele. Majoritatea americanilor își antamează cu mult înainte un ghid. Totul e pregătit și nu mai ajung eu să le propun ceva anume. Sunt disperați cu Valea Prahovei și toată lumea vrea să meargă acum la Castelul Bran. Acum, în luna august, când vin toți italienii acasă, este nenorocire ce e prin țară de turiști. Mă refer pe șosea, dar și la cazare, unde este nebunie.”, a mărturisit Emil Mitrache pentru click.ro.

Citește și: Emil Mitrache a suferit o operație pe cord deschis! Ce se întâmplă cu ”Americanu'” de când nu mai apare în lumina reflectoarelor: „A durat operația aproape 8 ore”

Cum reacționează turiștii atunci când îl văd pe Emil Mitrache?

Americanu' din „La Bloc” a mărturisit că uneori este recunoscut de turiști, întrucât serialul a avut și are, în continuare, mare priză la public. Tocmai de aceea, atunci când fanii își doresc să facă o fotografie cu el, turiștii străini sunt puțini mirați, până când le explică despre ce este vorba.

Citeste si: „Aveam niște traume când plecau noaptea, o săptămână plângeam. Era tragic, plângeam în hohote.” Armin Nicoară, detalii neștiute despre copilăria sa! Care era relația dintre el și bunici- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mădălina Crețan, postare înduioșătoare. Soția lui Nosfe este recunoscătoare unui artist celebru care i-a fost sprijin de când Nosfe a murit: "Te iubesc, îți mulțumesc că ești familie"- radioimpuls.ro

Ba mai mult decât atât, Emil Mitrache a recunoscut și că rolul pe care l-a jucat i-a adus și un mare avantaj, întrucât este foarte bine primit atunci când are nevoie de ceva și chiar reușește și să le rezolve problemele turiștilor lui, atunci când este cazul.

Citește și: In urma cu cativa ani erau celebri in serialul "La Bloc", dar azi... Ce s-a ales de actorii care te faceau sa razi in hohote in fata televizorului

„Se miră, cum să nu. Mă întreabă și le spun că sunt un ghid mai popular, așa. După aceea le povestesc și dacă nu mă cred le spun să se uite pe Youtube. Se uită și din momentul ăla se schimbă perspectiva și zic, 'stai că nu e oricine'. La ei celebrity e ceva. Am și declarat că eu în plus față de toți ghizii din România, am acest avantaj: fața. Adică sunt bine primit oriunde, rezolv probleme... Cine știe ce probleme mai au turiștii pe drum și le rezolv. Și e altceva.”, a mai spus Americanu' pentru sursa menționată anterior.