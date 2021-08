Ce meserie are, de fapt, la bază, Simona Pătruleasa? "Am ajuns întâmplător să lucrez în televiziune"

Simona Pătruleasa [Sursa foto: Instagram] 23:56, aug 9, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Pe carismatica Simona Pătruleasa toată lumea o vede zi de zi la televizor, însă puțini oameni știu ce meserie are la bază prezentatoarea tv. Într-un interviu recent, acordat pentru Viva.ro, jurnalista a povestit despre cum a ajuns să lucreze în televiziune și ce a făcut-o să urmeze această cale până în prezent.

Citeste si: Simona Pătruleasa se topește de dor. Cine îi lipsește frumoasei prezentatoare: ”Mi se pare foarte greu că nu ne putem...”

Simona Pătruleasa, despre debutul ei în televiziune

Celebra prezentatoare de știri nu a dorit din prima o carieră în jurnalism, ci dimpotrivă, avea alte planuri pentru viitorul ei. Simona este absolventă a Facultății de Drept și a profesat în trecut ca și învățătoare, iar debutul în televiziune și l-a făcut întâmplător, când a însoțit o prietenă la un interviu.

Mai mult, se pare că frumoasa brunetă a fost atât de fascinată de acest domeniu, încât a decis imediat să își schimbe preferințele profesionale și a aplicat pentru un post în cadrul unei televiziuni renumite: "M-am dus să dau o probă la inițiativa unei prietene care își dorea o carieră în televiziune și mi-a cerut să o însoțesc. Am ajuns întâmplător să lucrez în televiziune, chiar dacă înainte cu un an am făcut un curs de televiziune, pentru că îmi doream să fac ceva interesant în acea vară.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

A fost o decizie venită doar din curiozitate, nu mi-a trecut prin cap că aș putea să lucrez realmente în televiziune. Teoria, însă, nu are nimic în comun cu experiența lucrului efectiv într-o televiziune. Este cu totul și cu totul altceva. Eram foarte tânără și acea experiență era una cu totul nouă pentru mine, extraordinară. Mă bucuram atunci de mirajul faptului că întâlneam oameni pe care îi vedeam până atunci doar la televizor și îi admiram. Era o magie…", a declarat vedeta Kanal D, pentru sursa citată.

Simona Pătruleasa[Sursa foto: Instagram]

Simona Pătruleasa despre televiziune, prin ochii unui prezentator de știri

Simona Pătruleasa a mărturisit că munca în televiziune nu este deloc ușoară și presupune foarte multă concentrare și efort din partea celor care fac acest lucru. Cu toate acestea, jurnalista a spus că satisfacția de la finalul zilei nu se poate compara cu nimic altceva, chiar dacă a avut parte și de momente mai puțin plăcute la pupitrul știrilor.

Citeste si: Simona Patruleasa si Victor Slav au fost desemnati Brand Ambassador pentru „Asociatia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic-Romania (ASCHF-R)”

Bruneta a dezvăluit că subiectele sensibile o făceau mereu să își dorească să se implice și nu de puține ori s-a întâmplat să contacteze anumiți oameni, în încercarea de a-i ajuta: "De fiecare dată când prezentam un subiect trist legat de copii, bătrâni părăsiți, ajungeam să-i contactez, să încerc să-i ajut, nu puteam sta nepăsătoare. Sunt foarte empatică și, din păcate, am avut niște experiențe neplăcute.

Țin minte că, la un moment dat, m-a impresionat povestea unor copii și am încercat să îi ajut – le-am contactat părinții. M-am implicat, le-am trimis pachete, am încercat să le urmăresc evoluția, apoi părinții m-au dezamăgit prin modul în care nu se implicau, astfel încât copiilor lor să le fie mai bine…", a mai adăugat prezentatoarea tv, pentru aceeași sursă.