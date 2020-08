Nicole Cherry și sora ei, Carla, în club

Nicole Cherry a ajuns în câțiva ani o artistă îndrăgită în România și se bucură de cel mai mare succes printre adolescenții din România.

Cu ce se ocupă sora lui Nicole Cherry în Anglia. Are o meserie bănoasă

Ce nu știu mulți despre Nicole Cherry este faptul că artista are o sora, pe nume Carla, care este make-up artist în Londra. Cu toate că se află la o distanță considerabilă una de cealaltă, cele două surori au o relație foarte apropiată.

Carla Ghinea, căci aşa o cheamă pe sora lui Nicole Cherry, este sora mai mare a artistei şi locuieşte în Marea Britanie, însă vine des în România. De fiecare dată când se întoarce acasă, Carla postează pe reţelele de socializare fotografii în care apare alături de Nicole, sora mai mică și mai celebră.

Nicole Cherry face de multe ori pe modelul pentru sora ei, care o machiaza ori de câte ori are ocazia.

Nicole Cherry și Carla, sora mai mare, la restaurant

Cum a ajuns Nicole Cherry cunoscută

Nicole Cherry, pe numele real Nicoleta Janina Ghinea este cântăreață de reggae și muzică pop. Artista a devenit cunoscută în 2013 cu single-ul Memories, lansat la vârsta de 14 ani, cu care a fost pe toate posturile de radio românești. În 2014, ea a câștigat premiul Zu Music Award la categoria „Best Breakthrough Artist”. Nicole Cherry s-a născut pe 5 decembrie 1998 în România, București.

Aceasta a visat la cariera sa muzicală încă din copilărie, dar părinții ei nu au luat niciodată acest aspect în serios până la vârsta de 9 ani, când și-au dat seama de talentul fetei. Tânăra recunoaște că a muncit din greu pentru a-și atinge performanțele muzicale, spunând într-un interviu: "Eu mai mult prin muncă mi-am format vocea, nu m-am născut cu ea așa. Două ore de studiu în fiecare zi, minim două ore!".

Nicole Cherry a lansat primul hit la 14 ani

Artista Nicole Cherry a mai spus într-un interviu că, înainte de a fi lansat, a fost respinsă de multe ori sub pretextul că era prea mică. "Eu mi-am dorit de mult timp, înainte am mai încercat, toată lumea îmi spunea că sunt mică, sunt mică, voiam să depășesc chestia asta. În America se putea și la noi nu. Și am reușit până la urmă. După părerea mea nu conta, eu voiam să cânt și atâta tot și oamenii să-mi asculte muzica. Chiar înainte de 'Memories', nu se mai întâmpla nimic, mă chinuiam să mă vadă cineva, eram cu moralul la pământ." - declară artista.

Piesa ei de debut "Memories" a atins sufletele multor români, marcând titlul piesei cel mai des difuzate la radio.