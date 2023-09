Ce meserie voia Raluca Bădulescu să practice, înainte să ajungă celebră? ”Aș fi fost măreață” Vedeta este acum la un pas de marea sa dorință

In articol:

Raluca Bădulescu nu mai are nevoie de vreo prezentare, căci zecile de ani petrecuți în lumina reflectoarelor, exuberanța cu care se prezintă în fața fanilor și transparență de care dă mereu dovadă au făcut-o să fie foarte apreciată de publicul larg.

De ani buni face parte din juriul emisiunii „Bravo, ai stil”, dar asta nu este singura sa ocupație.

Energică din fire fiind, de ceva vreme încoace, Raluca Bădulescu a mai pornit pe un drum profesional și s-a făcut imediat remarcată. Și asta pentru că este foarte pricepută în a întreține atmosfera ca DJ.

Raluca Bădulescu se visa o mare artistă

Însă, recunoaște că, înainte să devină celebră, altul era visul său legat de partea profesională a vieții, despre care a vorbit acum, după ce fanii au creat un video în care pare că Raluca Bădulescu cântă perfect o piesă care îi aparține cântăreței Lana del Rey.

Și spunem că pare că vedeta cântă respectiva piesă, căci așa este, totul fiind realizat cu un program de editare.

Doar că, mai spune Raluca Bădulescu, dacă acum totul este doar o glumă, în trecut, ea chiar își dorea să devină cântăreață.

Din păcate, vocea nu a ajutat-o să pornească pe acest drum, dar dacă ar fi făcut-o, ea crede cu tărie că astăzi ar fi fost una dintre cele mai mari artiste de la noi.

Ce meserie voia Raluca Bădulescu să practice, înainte să ajungă celebră [Sursa foto: Facebook ]

Dar pentru că nu a fost să fie, Raluca Bădulescu se declară mulțumită și cu ceea ce face acum. Nu este celebră pentru vocea sa, dar a ajuns să trăiască în lumina reflectoarelor și să se priceapă și la muzică, dar ca DJ, nu ca și cântăreață.

“Am văzut! Nu înțeleg cum au făcut chestia asta. Nu știu, nu mă pricep, dar le mulțumesc! Îi iubesc pe toți cei de pe TikTok care îmi fac filmulețe. Toate caterincile de pe TikTok cu mine le divinizez, le ador! Le mulțumesc tuturor celor care le fac pe TikTok! Le mulțumesc, îi ador!” Nu am voce deloc! Este un program. Mă bagă în autotune cum mă bag eu în facetune! Nu știu! Nu am voce! Eu fac doar DJ, cu vocea mai subțire, dar aș vrea eu! Aș fi vrut eu să fiu cântăreață. Aș fi fost o cântăreață măreață, ceva, un Dumnezeu! Dar nu am voce! Da, cu siguranță! (n.r. s-ar fi făcut cântăreață dacă ar fi avut voce și nu ar fi fost în televiziune) Am găsit o cale de mijloc, respectiv DJ”, a spus Raluca Bădulescu, conform Ego.ro.