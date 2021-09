Ce meserii a avut Maria Băsescu, fosta Prima Doamnă a României. Puțini știu că s-a ocupat de asta în urmă cu mai mulți ani

In articol:

Maria Băsescu, fosta Prima Doamnă a României, a fost întotdeauna o prezență discretă și se cunosc puține lucruri despre ea. Ce se știe cu certitudine este că și-a dedicat întreaga viață familiei.

Ce meserii a avut Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu

Maria Băsescu și Traian Băsescu[Sursa foto: MediaFax Foto]

Discretă cu viața sa, dar și cu prezențele publice, Maria Băsescu este cunoscută drept una dintre cele mai familiste soții de politicieni. Deși mulți știu că este casnică, fosta Prima Doamnă a lucrat înainte ca soțul ei să ajungă președinte.

Citeste si: Maria Băsescu, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată! Cum arată fosta prima doamna a României, fără SPP la cumpărături! A căutat cele mai frumoase cadouri pentru nepoței

“De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret că n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația. Oricum, acum e prea târziu.

După o pauză de 15 ani e greu să-ți reiei activitatea. Mi-am ieșit din mână, cum se spune”, a mărturisit Maria Băsescu într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani.

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

Citeste si: Gestul pe care-l face mereu Traian Băsescu când e alături de soția sa! L-a făcut și acum la vot. Cum îl explică specialiștii

Maria Băsescu, una dintre puținele reacții publice. A transmis o scrisoare deschisă în apărarea lui Traian Băsescu

Maria Băsescu, alături de Traian Băsescu[Sursa foto: MediaFax Foto]

În 2009, Traian Băsescu era acuzat că a lovit un copil. În acel moment în presă a apărut și un filmuleț. Acela a fost momentul în care Maria Băsescu a intervenit public în apărarea lui Traian Băsescu.

Citeste si: Elena Băsescu, prima apariție publică după despărțirea de iubit! A fost cu toți cei trei copii

“Rup astăzi tăcerea pe care am păstrat-o timp de câțiva ani fiindcă ceea ce presa și oamenii care sunt în spatele ei fac astăzi mi se pare de neacceptat. Nu aș vrea să spun că ceea ce a făcut Traian Băsescu în mandatul său este perfect. Știu însă că tot timpul s-a gândit cum să facă lucruri bune pentru oamenii de rând care l-au ales. Atunci însă când vine vorba despre relațiile pe care le are cu alți oameni, pot spune, dupa 34 de ani de căsnicie, că nimeni nu îl cunoaște pe Traian Băsescu mai bine decât mine.

Citeste si: Elena Băsescu, mesaj pentru mamă! Cum a pozat-o pe Maria Băsescu de ziua ei

Depun mărturie că soțul meu nu a fost niciodată agresiv cu fiicele noastre și nici cu vreun alt copil. Dar, dincolo de a-i ține parte lui Traian Băsescu, găsesc inacceptabil, ca mamă, să introduci copilul din film în mizeria alegerilor și să îi distrugi viața. Pentru acest lucru, domnule Geoană, oricâte scuze v-ați cere, nicio mamă nu vă va putea ierta.”, afirma Maria Basescu în scrisoarea deschisă, din 2009.