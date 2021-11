Ce meserii a avut Mihaela Rădulescu în trecut?! "Lucram ca să trăiesc!"

In articol:

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV, din România. În cadrul unui interviu, vedeta TV a mărturist că drumul ei nu a fost ușor și că a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi.

De la vârsta de 18 ani, Mihaela Rădulescu a început să-și croiască singură drumul în viață. Visul ei a fost să devină independentă financiar și să nu mai apeleze la părinții ei.

Parcursul ei profesional nu a fost unul ușor, dar orice eșec a ambiționat-o să muncească mult mai mult. Mihaela Rădulescu a schimbat multe joburi, facultăți, locuințe, chiar și prieteni, dar în final toate aceste eforturi au meritat.

Mihaela Rădulescu, un parcurs greu, dar sigur

Mihaela Rădulescu a lucrat pe brânci pentru a-și îndepli visul. Aceasta mărturisește că, a muncit de la vârsta de 18 ani, pentru a-se putea întreține. Astfel, nu a mai fost nevoită să le ceară bani părinților, nici până ziua de azi.

Vedeta TV a mai afirmat că, nu o intersa ce meserie profesa, tot ceea ce era important era să câștige bani.

Cu toate acestea, Mihaela Rădulescu a mai compleat că tinereța ei nu a fost un ușoară și a avut mult de tras, pentru a ajunge unde se află astăzi.

"Lucram ca să trăiesc, ca să pot plăti o chirie și să mănânc, nu am cerut niciodată bani de la părinți, de la 18 ani și până în ziua de azi. Nu mă interesa ce muncesc, făceam doar calcule de buget și de ore în care să mai și dorm. N-am avut o tinerețe veselă și agitată, a fost un fel de fundație a ceea ce visam să fac, să devin, să construiesc. Am schimbat facultăți, joburi, case cu chirie, prietenii, până mi-am găsit drumul. Și… l-am găsit bine, cred. Eram altă generație, veneam din comunismul ăla cenușiu, aterizând brutal într-un curcubeu democratic. Greu de explicat azi, atunci era o luptă zilnică și eram foarte bine motivată să fac ceva cu viața mea, să-mi ajut familia, să-i fac să fie mândri de mine. Mi-a cam ieșit. Greu, sinuos, dar mi-a ieșit", a declarat Mihaela Rădulescu, pentru Viva.

Mihaela Rădulescu, de la politică la televiune

Mihaela Rădulescu a ajuns să lucreze în Guvernul Român, la biroul de presă, după ce s-a remarcat în Revoluție. Vedeta TV stăpânea foarte bine limba franceză și limbă engleză și le-a traducea ziariștilor străini, prezenți la momentul Revoluției, iar asta a facut-o, spune ea memorabilă.

"Cred că se activase super-eroul din mine, simțeam nevoia să fiu lider, să mă implic, să fac ceva care să conteze.(...) Ambiție de provincial, căpoșenie de Leoaică, febra vârstei, un cocktail pe care l-am consumat cu toată pasiunea.(...) Am ajuns să lucrez la Guvern pentru că mă remarcasem la Revoluție, eram în filmul ăla total, ba pe baricade, ba traduceam în franceză și engleză pentru ziariștii străini și… am fost memorabilă, deci m-au chemat să lucrez în Guvernul Roman, la biroul de presă.(...) Grozavă experiență, dar rapid plictisitoare pentru mine – urăsc până azi munca la birou", a mai adăugat Mihaela Rădulescu, pentru sursa de mai sus.

Persoană activă din fire, munca de birou nu a atras-o prea mult timp pe Mihaela Rădulescu și s-a reorientat, imediat, către un lat domeniu.

Deși nu stia nimic despre jurnalism, Mihaela Rădulescu a ajuns să prezinte o emisunie pentru un post de televizune, de la vremea aceea.

"Sunt o poveste bună despre self-made, despre muncă grea și prost plătită, făcută doar ca să mai urc o treaptă… și încă una.(...) M-am dus să vând o producție TV și m-am trezit că vor producția, dar și pe mine ca prezentator.(...)Am dat o probă pe loc, nu știam nimic despre vorbitul la microfon, dar am luat proba și… de aici s-a întâmplat tot ce a urmat.(...) Muncesc ca un cal de tracțiune în orice proiect, de când mă știu, și cred că asta a fost mereu eticheta mea profesională.(...) Te puteai baza pe mine, la orice oră și în orice context, pentru că nu știam altceva decât munca.(...) Toți prietenii mei mergeau seara în cluburi, plecau în weekenduri… Eu, nu.(...) Pe mine mă găseai ziua și de multe ori noaptea, la studio", a mai povestit Mihaela Rădulescu, pentru aceeași sursă.

Mihaela Rădulescu, despre viața de televiune:"Clar teritoriul meu!"

Mihaela Rădulescu a mai declarat că, televiuziunea a fost domeniul ei prefert, unde de altfel a și rămas. Vedeta TV mărturisește că, a pornit de la cel mai jos nivel și a ajuns la cel mai sus, prin multă muncă și ambiție.

"Nu știu dacă vocație, dar clar teritoriul meu. Am și avut norocul să muncesc de toate în televiziune, de la munca de jos, până la diva cu cabină personală. Ani de zile am fost un reporter necunoscut, am făcut montaje noaptea, documentări, filmări… Nu cred că aș fi cine sunt astăzi dacă nu începeam fix de la cel mai de jos nivel, unde nu-mi știa nimeni nici măcar numele mic", a declarat Mihaela Rădulescu, pentru aceeași sursă.