Ce meserii se pot practica de acasa in timpul pandemiei

Desi se anunta vaccinari si diverse solutii pentru a combate efectele pandemiei, majoritatea companiilor vor mai tine o buna bucata de vreme angjatii la domiciliu sau, in functie de specificul activitatii, work from home va deveni norma. Fie ca ai deja un job sau cauti un nou loc de munca, afla care sunt meseriile perfect adaptate lucrului de acasa. Poate una dintre ele iti va surade!

Web developer

Meseria de web developer presupune realizarea site-urilor si a diverselor aplicatii pentru o larga varietate de angajatori si se preteaza mai bine freelancerilor. Este o meserie pentru cei inclinati spre partea mai degraba creativa a programarii si nu necesita urmarea unei facultati de profil. Clientii pot fi atrasi prin calitatea portofoliului si, desi concurenta este destul de mare, se pot gasi job-uri la fiecare nivel de experienta. Poti lucra linistit de acasa, sau chiar de oriunde daca ai un laptop cat de cat potent.

Telemarketer

Datorita contextului actual, comenzile de obiecte pentru locuinta au crescut in mod extraordinar. Companiile au observat cu siguranta acest trend si au crescut rapid bugetul pentru angajari intr-un efort de a face fata cererii. Practic, acesta este momentul ideal pentru a aplica la un job de telemarketer. Desigur, ceva experienta in call center si in vanzari ti-ar prinde extrem de bine. Pe langa salariul fix destul de atractiv vei avea si bonusuri de performanta in functie de cat de abil esti in promovarea si vanzarea produselor.

Model de videochat

Da, poti face videochat de acasa, nu doar de la studio, desi aceasta alegere presupune anumite avantaje si dezavantaje. Totusi, avand in vedere contextul actual, aceasta meserie se muleaza extrem de bine pe lucrul de la domiciliu, deci nu o exclude inainte de a face cateva cercetari. Nu, videochatul nu este despre nuditate, ci mai degraba despre comunicare si crearea unei relatii cu persoana cu care interactionezi. Mai ales daca vorbim despre videochatul glamour, cel mai castigata vei fi daca ai abilitati de comunicare si empatie, nicidecum un corp scos din reviste.

Antrenor personal online

N-ai idee cate persoane sunt extrem de frustrate de starea de fapt, de imposibilitatea de a mai merge la sala sau de a face miscare in aer liber. Toate aceste persoane nu au de ales si trebuie sa continue sa faca miscare in interior. Desigur, la fel ca inainte, vor avea nevoie de sustinere si de un plan de exercitii si de dieta. Mai ales dupa perioada sarbatorilor, nevoia de a avea un program personalizat de miscare va creste exponential. Poti face bani frumosi prin oferirea serviciilor de antrenor personal, mai ales daca ai ani de experienta si esti posesorul unui certificat sportiv recunoscut. Nu mai sta pe ganduri si incepe-ti promovarea acum!

Specialist in relatii publice

PR-ul este nemuritor, mai ales in aceste vremuri in care imaginea unei companii este bunul cel mai de pret pe care il detine. Daca esti o persoana care stie sa se exprime perfect si sa atinga punctele sensibile ale consumatorului, poti practica foarte usor aceasta meserie de acasa. Avand o baza de date la zi, si o lista de contacte, poti scoate comunicate de presa pe banda rulanta, toate din confortul propriului apartament. In functie de efortul si de creativitatea de care dai dovada, poti ajunge sa lucrezi cu branduri gigantice!

Poti face bani foarte usor si de acasa, deci aceasta perioada nu trebuie sa fie inspaimantatoare.