Ce note a luat Alexandra Ungureanu la Bacalaureat. Artista a absolvit a absolvit Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești în anul 2000

Alexandra Ungureanu, câștigătoarea ultimului sezon "Bravo ai stil!" nu este doar cea mai stilată vedetă,

Notele pe care le-a luat Alexandra Ungureanu la Bacalaureat

ci o putem numi și cea mai deșteaptă, dacă ne uităm în diploma de Bacalaureat.

Alexandra Ungureanu a luat nota 10 la Bacalaureat: „Am fost tot timpul premiantă, bursieră, am luat BAC-ul cu 10, am intrat la 3 facultăți, am făcut și un master”, a povestit Alexandra pentru startevo.com.

Artista recunoaște că i-a plăcut să învețe și întodeauna a lăsat orice pentru carte.

"Mi-a plăcut la școală și mi-a plăcut să învăț. Mi-am exersat mintea, am iubit spiritul de competiție și am învățat să mă bucur de rezultatele muncii mele. Din păcate, m-a pregătit destul de puțin pentru viața reală și pentru marile ei decizii.", a declarat ea pentru you.com.to.

Alexandra Ungureanu a absolvit Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești

Alexandra Ungureanu s-a născut pe 28 decembrie 1981, la Onești. Acolo ea și-a trăit copilăria, a urmat cursurile Colegiului Național "Dimitrie Cantemir" și în București s-a mutat când a devenit studentă.

„Nu am cum să regret faptul că am urmat acest liceu, mai ales că este o instituție serioasă, unde am avut șansa să mă pregătesc cu niște oameni valoroși.", a spus Alexandra într-un interviu mai vechi.

Ce studii are Alexandra Ungureanu

În 2000, artista a devenit studentă a Academiei de Studii Economice din București, secția franceză. După facultate, a făcut și un Master în finanțe și control de gestiune la Universitatea din Orleans. Însă, după terminarea facultății, pasiunea pentru muzică a dus-o pe alte drumuri și așa a devenit artista de succes de astăzi.

Ce note a luat Lidia Buble la Bacalaureat. Cântăreața a absolvit Colegiul Naţional ”Fraţii Buzeşti”, din Craiova in anul 2020

Notele pe care le-a luat Lidia Buble la Bacalaureat

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste, care se bucură de un succes real în muzica românească. Deși este o cântăreață cu un talent incontestabil, vedeta nu a avut performanțe notabile la examenul de Bacalaureat. Artista a promovat examenul maturităţii la limită. Astfel, Lidia Buble a luat 5.55 la Limba şi literatura română, 5.3 la Istorie si 7.2 la Geografie, reuşind să promoveze BAC-ul cu media 6.01.

Lidia Buble a absolvit Colegiului Naţional Sportiv „Cetate Deva”

Lidia Buble a absolvit Colegiului Naţional Sportiv „Cetate Deva”[Sursa foto: Facebook]

Lidia a absolvut Colegiului Naţional Sportiv „Cetate Deva”, instituție în care au studiat mai multe gimnaste faimoase ale României. Ori de câte ori are ocazia, artista revine la liceul unde a învățat, așa cum este și fotografia de mai sus, pe care a făcut-o în curtea instituției la 5 ani de la absolvire.

Ce studii are Lidia Buble

Lidia Buble a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, însă ulterior ea a urmat o carieră în muzică. Începuturile ei nu au fost deloc ușoare și până să ajungă cunoscută, artista și-a câștigat banii din diverse meserii.

”Am fost femeie de serviciu la tipografia Astra din Deva. Apoi, am lucrat o vară întreagă cu tata, la cimitir ca să îmi strâng bănuții mei, pentru că mereu am fost un copil independent”, a dezvăluit Lidia Buble.

În mai multe interviuri ea a povestit că nu îi este rușine deloc cu trecutul ei și ca să-și câștige existența, ea a lucrat și la o cafenea în mall și a fost și bină timp de un an de zile.