Ce note a obținut Nadine la examenul de Bacalaureat. Vedeta se pregătește de facultate la 44 de ani: „Mă gândesc atât la una în țară, cât și în străinătate”

Nadine, în vârstă de 44 de ani, a susținut examenul de Bacalaureat după patru ani de studiu intensiv. Vedeta a participat la examen în urmă cu o săptămână, iar la câteva zile de la primirea rezultatelor, aceasta a mărturisit că este mândră de munca depusă.

Ce note a obținut Nadine la examenul de Bacalaureat

Nadine a susținut examenul de Bacalaureat pentru a doua oară. Aceasta a declarat că i-au picat subiecte ușoare, dar și ce implică studiul atunci când ai în grijă o familie.

„Am avut subiecte uşoare şi frumoase. Preferatul meu a fost cel legat de modul în care s-a schimbat în ultima vreme statusul femeii în societate, afectând prin asta şi rolul ei în familie. De aici, şi conflictele dintre femeie şi bărbat/soţ, care nu s-a adaptat încă la noul ei status şi nici la rolurile noi pe care realitate pare să le fi impus vieţii de familie”, a declarat Nadine.

Nadine s-a pregătit intensiv pentru Bacaluareat timp patru ani, iar în urmă cu câteva zile a primit vestea mult așteptată. Aceasta a obţinut 9,70 la limba și literatura română, 7 la geografie şi 10 la sociologie.

Vedeta trece pentru a doua oară prin emoțiile examenului de Bacalaureat, aceasta susținând examenul pentru prima dată în 2013, însă fără succes.

„În 2003 am dat examenul de bacalaureat, după ce am absolvit un liceu cu profil Matematică–Fizică. Am picat examenul la matematică, eu având deja biletul cumpărat pentru a pleca din ţară.”, a scris Nadine pe blogul său.

Nadine se pregătește de facultate la 44 de ani

Nadine este hotărătă să-și continue studiile și se gândește la o facultate cu profil uman. Aceasta are planuri mari pe plan profesional și ia în considerare și o facultate în străinătate.

„Caut o facultate de psihologie, dar care să aibă cursuri la distanță. Mă gândesc atât la una în țară, cât și în străinătate. Încă mai caut. Din păcate, de anul asta, Universitatea din București a scos cursurile la distanță de la Facultatea de Psihologie așadar trebuie să mă reorientez”, a spus Nadine.

