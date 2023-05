Ce nu ar accepta niciodată Denise Rifai din partea partenerului?! Jurnalista a mărturisit totul: „Aici este punctul nevralgic pentru mine”

In articol:

Denise Rifai este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră. Jurnalista are o carieră de succes în televiziune, este moderatoarea unei emisiuni importante și este apreciată de public datorită carismei și perseverenței de care a dat dovadă de-a lungul timpului.

În ceea ce privește viața personală, cunoscuta prezentatoare nu a oferit prea multe detalii și a fost mereu rezervată în declarații. Cu toate acestea, Denise Rifai a vorbit despre cum ar trebui să arate relația perfectă, dar și despre ce nu ar accepta niciodată de la partener.

Denise Rifai nu ar accepta niciodată să fie înșelată

Jurnalista spune că încă mai crede în relații pe viață, însă nu ar accepta niciodată o infidelitate din partea iubitului, acesta fiind și punctul sensibil al prezentatoarei. Tocmai de aceea se declară o persoană loială și atentă la nevoile partenerului. Totodată, moderatoarea emisiunii „40 de întrebări” spune că nu ar accepta niciodată compromisul de a fi într-o relație în care iubirea și respectul nu sunt pe primul plan.

„Eu sunt atentă la partenerul meu. Mă respect pe mine şi am această pretenţie şi de la el. Nu aş putea să fiu alături de cineva care nu mă iubeşte şi nu mă respectă. Iubirea se simte, nu se impune. Sunt o femeie loială, fidelă, femeia unui singur bărbat şi cred în dragoste pe viaţă. Dar nu aş accepta niciodată să fiu înşelată. Aici este punctul nevralgic pentru mine. Dacă se ajunge în acest punct, nu înţeleg de ce să mai stăm unul cu celălalt. Şi eu sunt o femeie curtată şi este logic ca şi el să fie curtat, şi accept asta, e frumos. Dar există o limită şi o linie pe care un bărbat deştept ştie să o pună când are lângă el o parteneră pe care o respectă. În fond, de aceea suntem împreună.”, a declarat Denise Rifai pentru viva.ro.

Frumoasa prezentatoare a precizat că își dorește să aibă alături de ea o persoană inteligentă, pe care se poate baza în orice moment al vieții, indiferent de situație. Totodată, Denise Rifai spune că nu este o persoană orgolioasă, ci mai degrabă ar face orice pentru ca relație să funcționeze așa cum trebuie. Tocmai de aceea își dorește ca și partenerul de viață să ofere, la rândul său, totul.

„Am făcut concesii, oamenii trebuie să facă concesii. Bărbatul se completează cu femeia, nu există om perfect. Am şi suferit. În dragoste nu am orgolii, îmi place să fac tot ceea ce ţine de mine să fie bine. Am o identitate foarte clară, ştiu cine sunt, dar am nevoie să fiu iubită, sunt foarte sensibilă în relaţia de cuplu. De asemenea, pentru mine este foarte important ca partenerul meu să fie mai deştept decât mine, să fie un om pe care să-l admir, să-l respect. Dar trebuie să fiu centrul universului lui, am nevoie de atenţia şi de căldura lui, şi de generozitatea lui, iar aici nu mă refer la aspectul financiar. Pentru mine este foarte important să mă pot baza pe bărbatul de lângă mine, să simt că mă protejează şi să ştiu că este partenerul meu în tot. Consider că rostul nostru este în cuplu şi e important să fim în complementaritate.”, a mai spus prezentatoare pentru sursa menționată anterior.

Care este regretul lui Denise Rifai?

Se pare că Denise Rifai este adepta zicalei „până când moartea ne va despărți”, însă recunoaște că nu a reușit să găsească, încă, omul lângă care să își petreaca tot restul vieții.

„Mi-aş fi dorit foarte mult să fiu deja căsătorită cu un bărbat, să am o singură relaţie cu un singur bărbat toată viaţa mea, pentru că eu cred în dragostea pe viaţă. Însă uneori viaţa te duce în alte direcţii. Sunt o fire complexă, sunt curioasă, am experimentat tot felul de trăiri, să mă cunosc pe mine în diferite stări şi situaţii şi să mă construiesc pe mine cea de astăzi. Însă în mintea mea mi-ar fi plăcut să fie unul şi acelaşi bărbat în viaţa mea până mor.”, a declarat prezentatoarea pentru aceeași sursă.