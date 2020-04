Ce nu s-a văzut în conflictul Marica-Muntean. „I-ai dat-o bine?”

In articol:

Ciprian Marica părea că are o relație perfectă cu Ioana Marcu, o tănără absolventă a Facultății de Medicină, cei doi având împreună doi copii, însă imaginile publicate de Ziar de Cluj miercuri, filmate în vara lui 2019, ar putea duce la o turnură neașteptată cu câteva zile în urmă.

Marica a fost prins în camera de hotel chiar de către bărbatul înșelat, Florin Muntean Junior, fost jucător de baschet, fiul fostul președinte de la Transgaz.

Florin Muntean: „Fain la Cluj? Poți să îmi arăți și mie camera? Că n-am văzut-o niciodată. Te rog frumos, lasă-mă să intru!”

Ciprian Marica: „Hai, te rog, vino încoace”

Florin Muntean: „Nu! Lasă-mă să intru, te rog frumos!”

Ciprian Marica: „Hai să mergem de aici!”

Florin Muntean: „Nu vreau să mergem nicăieri, te rog frumos să mă lași să intru. Oricum nu plec nicăieri până nu iese. Ce vrei să rezolvi? Promit că nu îi fac nimic”

Ciprian Marica: „Hai cu mine de aici!”

Florin Muntean: „Nu merg nicăieri, stau bine așa. N-am nicio treabă, nu vreau să mă țigănesc cu tine, și nici cu ea. Vreau doar să îi demonstrez că este mai josnică decât zice”

Ciprian Marica: „Vii puțin cu mine?”

Florin Muntean: „Nu, te rog frumos, nu vreau să mă ciondănesc, nu am nicio treabă cu tine!”

Ciprian Marica: „Dar măcar oprește ăla (n.r. telefonul cu care filma)”

Florin Muntean: „Deschide ușa! De ce ai lăsat cheia în ușă? Cu ce mai intri acum?”

Ciprian Marica: „Dar nu mai filma…”

Florin Muntean: „Dar lasă-mă, e dreptul meu, eu vreau să îmi filmez soția, nu pe tine! Te rog frumos, nu vreau să mă cert cu tine, Ciprian…”

Ciprian Marica: „Nici eu nu vreau să mă cert cu tine, haide cu mine de aici…”

Florin Muntean: „Știi care e chestia? De la tine mă așteptam mai puțin decât de la ea! Sincer… dar nu este nicio problemă, că se întâmplă chestii d-astea. Ciprian, nu plec de aici până nu iese! Ana, haide, ieși afară, te rog frumos!”

Ciprian Marica: Hai oprește camera, te rog. Haide cu mine, vreau să stau de vorbă cu tine puțin.

Florin Muntean: „Nu! Vreau să o văd pe ea prima dată și după, dacă vrem, stăm de vorbă trei ore. Ana, haide, ieși afară, că știu că ești acolo de patru ore!”

Ciprian Marica: „Poți să oprești puțin ălă? Pot să vorbesc cu tine?”

Florin Muntean: „Îmi recunoști că e acolo? După ce o văd stăm de vorbă cât vrei. Te rog frumos, vreau să fiu cel mai calm om din lume și o să văd!”

Ciprian Marica: „Haide până acolo!”

Florin Muntean: „Nu vreau să vin până nicăieri, oricum am poze, am toate dovezile. Spune-i să deschidă. Spune-i să deschidă, Ciprian, că oricum ești în prosop și nu poți să mergi la recepție. Băi, și dinainte să afle ea, de când ați fost trei zile la mare, și la club ați rămas împreună, a recunoscut ea că ați rămas împreună. Dacă îmi demonstrezi că nu e nimeni acolo, plec. Eu sunt aici, vorbim cât vrei. Te filmez să vadă lumea ce bine arăți. Măcar i-ai dat-o bine?”

Ciprian Marica: „Hai că exagerezi.. eu stau așa în prosop. Poți să oprești filmarea? De ce mă tot filmezi?”

Florin Muntean: „Eu o aștept pe ea să iasă afară, doar pe unde să plece? Să se arunce de la balcon?”