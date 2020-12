Ce nu trebuie să mâncăm de Revelion 2021. Alimentul care îți compromite norocul pentru anul viitor

De Revelion există câteva obiceiuri care trebuie respectate cu sfințenie, pentru a nu influența negativ anul care vine. Ce nu trebuie să mănânce românii în noaptea dintre ani?

In articol:

Tradiția ne spune că la finalul fiecărui an românii pot face lucruri care să influențeze pozitiv anul care urmează. Pe de altă parte, există superstiții potrivit cărora anumite gesturi pot compromite norocul pentru luni întregi.

Ce nu trebuie să mâncăm de Revelion 2021.Tradiții și superstiții

Noaptea de Revelion are o însemnătate aparte cu prisosință din punct de vedere culinar. Gospodinele pregătesc mâncăruri tradiționale și pun pe masa festivă tot ce au mai bun. Un aliment este însă evitat de cei care țin cont de ceea ce spune tradiția.

Citeste si:REVELION 2021, în fața televizorului. Programele TV alături de care românii pot sărbători noaptea de ANUL NOU

Conform obiceiului, există un aliment care nu trebuie consumat sub nicio formă de Revelion. În noaptea dintre ani nu e bine să mănânci pui, pentru că această pasăre alungă norocul cu cotcodăcitul ei și te trage în trecut prin faptul că scarmană în spate cu ghearele.

Ce trebuie să mănânci de Revelion 2021

Pe de altă parte, sunt alimente pe care ar trebui să le consumăm în Ajunul Anului pentru un an mai prosper. Este bine să

consumi pește, pentru că aşa cum peştele înoată prin apă, așa vei înota şi tu prin toate necazurile din anul următor, fără să te afecteze.

Citeste si:Idei pentru REVELION 2021. Ce pot face românii în noaptea de ANUL NOU, pentru a se simți la fel ca în anii precedenți

Citeste si: Oficial! Noile măsuri anunțate de premierul României. Salariile bugetarilor, înghețate - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Tradiția spune că peștele trebuie să fie primul aliment pe care îl consumi în Noul An. De asemenea este recomandat să mănânci gâscă, pentru că te va ajuta să plutești peste probleme şi să înaintezi spre ţelul tău.

La capitolul fructe, tradiția spune să ciuguleşti dintr-un ciorchine de struguri, bob cu bob, câte 12, iar când ai ajuns la al 12-lea bob, să-ți pui o dorinţă care ţine de bani. În noaptea dintre ani este bine să mănânci tăieței, pentru

că alimentul simbolizează longetivitatea. Nu în ultimul rând, bea şampanie la 12 noaptea pentru a avea parte de belşug.

Revelion 2021. Ce îți aduce noroc în următorul an

De asemenea, Ajunul Anului Nou trebuie să vă prindă cu bani în buzunar dacă vreți să aveți parte de ei în anul ce urmează. Pentru și mai mult succes la bani, primul om care vă trece pragul casei după 31 decembrie 2020 trebuie să fie un bărbat. Conform traditiei, persoanele cu părul blond sau roșcat aduc ghinion în timp ce cele brunete aduc noroc. De asemenea, dacă prima persoană care intră în casa este femeie, anul ce vine va fi plin de ghinion.

Citeste si:SUPERSTIȚII DE ANUL NOU. Culorile norocoase pe care trebuie să le porți de REVELION 2021. Ce pățești dacă te îmbraci în galben

Pentru un an 2021 plin de iubire, asigura-te că porți ceva roșu de Revelion. Poate fi orice piesă vestimentară de culoare roșie, important e să o porți chiar în Ajunul Anului Nou. Sărutul de sub o crenguță de vâsc asigură cuplurile de încă un an plin de dragoste și înțelegere. De asemenea, fetele nemăritate pun de Anul Nou un fir de busuioc într-un vas cu apă, o ramură de măr și un ban. Dimineața, fetele își vor visa alesul cu care urmează să se căsătorească.

Vâsc

Revelion 2021. Ce îți aduce ghinion în următorul an

Sunt câteva lucruri pe care nu este bine să le faci înAjun de Anul Nou , pentru că îți pot aduce ghinion în următorul an. Așadar, să nu dai cu mătura , pentru că vei alunga prosperitatea. De asemenea, nu trebuie să scoți nimic din casă, nici măcar gunoiul, deoarece odată cu el arunci şi norocul. Cei care arunca lucruri în Ajun vor avea casa goală tot anul. Nu spăla rufe și nu folosi foarfecele, pentru că îţi vei tăia norocul.

Citeste si:Sărbătoare 31 decembrie 2020. Ce sfinți sunt pomeniți de Biserica Ortodoxă Română în ultima zi din an

De asemenea, la miezul nopţii, deschide larg ferestrele şi uşile casei pentru a alunga ultimele rămăşiţe de ghinion şi energii negative din 2020, pentru a nu rămâne în casă şi în anul următor. Dacă vrei să ai noroc, îmbracă-te în haine noi. Superstitia spune că nu trebuie să ai niciun fel de datorie când începe noul an, altfel, vei fi dator tot anul.Mai mult, nu cheltui bani în Ajun de Anul Nou şi nici în prima zi din an , deoarece vei duce lipsă de bani tot anul.