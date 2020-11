Ce o supără cumplit pe Carmen de la Sălciua! Vedeta duce dorul...

Mai exact, Carmen de la Sălciua recunoaște că ar avea nevoie de cineva care să îi fie aproape și că problemele ei amoroase i-au dat serioase bătăi de cap de-a lungul timpului.

După ce a trecut printr-o serie de dezamăgieri cât se poate de serioase în relațiile pe care le-a avut, atât cu Culiță Sterp, cât și cu Cosmin Isăilă, Carmen de la Sălciua a vorbit, pentru prima oară, despre problemele pe care le are, chiar dacă a făcut-o criptic. Astfel, pe conturille ei de socializare, frumoasa artistă a pus un mesaj care îi explică trăirile sentimentale. ”Am dat drumul la tot ce nu mai servea binelui meu. Am fost înconjurată de oameni care în fața mea zâmbeau și în spatele meu își pregăteau următorul „atac”, am rămas tăcută însă nu oarba și apoi m-am îndepărtat cu fruntea sus! Nu e unul din citatele SF… e tot ce îmi doresc să spun în felul meu diplomatic unor oameni și probabil se simt ei…

Sunt un om iubit de Dumnezeu și mai devreme sau mai târziu toți cei care au spus lucruri neadevărate, aberații, jigniri, fapte “bine muștruluite” pe la spatele meu să dea bine publicului sau oamenilor… vor răspunde! (...) Pentru toate astea este un Dumnezeu, iar dacă eu am fost un om rezervat și diplomat de astăzi tot ce îmi doresc e să spun lucrurilor pe nume! Vă spun sigur: nu e atât de simplu sa fii Carmen de la Sălciua!”, a spus Carmen de la Sălciua.

Ce vrea Carmen de la Sălciua de la bărbați?

De altfel, acum ceva vreme, carmen de la Sălciua recunoștea că ei îi este dificil să își găsească un partener de viață din mai multe motive. ”Ca să am o relație serioasă, trebuie să fiu înțeleasă. Și, ca să fiu înțeleasă, cred că singura variantă este să vină și el din lumea muzicii, să fie artist. Nu știu dacă se poate altfel, având în vedere că meseia noastră este una altfel și pot apărea tot felul de situații în care partenerului de viață să îi fie greu să te înțeleagă, cu adevărat și să îți și ofere liniștea de care ai nevoie într-o asemenea profesie. De exemplu, noi, cântăreții, cântăm adeseori nopțile, suntem plecați... Cu ar putea să mă înțeleagă, să zicem, un judecător? Care lucrează ziua, seara e tot timpul acasă... Bine, asta nu înseamnă că dacă va fi un judecător ursitul și mă va înțelege, voi refuza (râde, n.red.). Dar, cred eu, sunt aproape convinsă, că un bărbat care să mă înțeleagă provine tot din meseria noastră. Artiștii au un simț diferit față de restul oamenilor și probabil rezonează altfel ei între ei și se înțeleg mai în profunzime și mai în detaliu”, explica Carmen d ela Sălciua. Dar, pe lângă asta, frumoasa cântăreață mai vrea ceva.

”Nu vreau pe cineva care să se uite la mine pentru că sunt Carmen de la Sălciua. Vreau să vadă în primul rând omul Carmen, nu artistul. Vreau să mă iubească la fel și când sunt pregătită de scenă, dar și când abia mă mai țin pe picioare, când sunt obosită, când sunt abia trezită, sau când sunt bolnavă”, ne-a spus Carmen de la Sălciua.