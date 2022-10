Ce obicei are Cristian Popescu Piedone în penitenciar? "Când ești departe de casă sunt pansament pentru suflet". Așa reușește să își stăpânească dorul de familie

In articol:

Au trecut câteva luni bune de când Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv în dosarul Colectiv. Dacă inițial, când a ajuns în spatiile gratiilor, fostul edil dezvăluia că reușește să facă față cu greu dorului de familie, se pare acum a început să se obișnuiască cu traiul din penitenciar și a început să-și găsească alinarea în muzică și în poezie.

Cristian Popescu Piedone: "Când ești departe de casă, sunt pansament pentru suflet"

Dorul de casă și de cei dragi l-au făcut pe Cristian Popescu Piedone să-și găsească alinarea în versuri. Fostul primar al Sectorului 5 a început să scrie poezii în spatele gratiilor, pe care le împărtășește și cu cei care îl urmăresc în mediul online. Mai mult, Piedone recunoaște că și muzica este un adevărat "pansament pentru suflet", atunci când singurătatea e apăsătoare:

"S-a lăsat frigul peste oameni și arbori și flori…

Un anotimp întreg s-a topit de când sunt închis între patru pereți reci…

Mâine – poimâine mai trece unul…

Și mă trec și eu cu încă o toamnă în calendarul vieții…

În lumea asta renegată, în care sunt trecător, se întâmplă însă și bucurii depline.

În lumea asta renegată, în care sunt trecător, am învățat să fac sărbătoare din strofe croite pe rime simple și să mă bucur de frânturi pe care le omiteam cândva din cauză de grabă…

Pușcăria e grea, oricum ai privi-o, oricum ai picta-o, oricum ai povesti-o…

Îți adună gândurile în suflet și sufletul ți-l cerne între gândurile toate…

În lumea asta renegată… calendarele curg la fel ca dincolo de poarta cea mare de la șosea.

Și aici sunt sentimente și aici sunt inimi și aici sunt oameni…

Și aici sunt lacrimi, și aici e zâmbet, și aici sunt visuri și vise și planuri și țeluri și regrete mai ales.

În lumea asta renegată… uneori ajung artiști cu har care pun slova pe portativ și te poartă cu ei în lumea muzicii și-a visării și-a libertății…

Pe mine și pe confrații de pedeapsă… ne-au vizitat distinsa doamna Irina Loghin și maestrul Fuego.

Ne-au mângâiat sufletele cu muzica lor.

Și ne-au mai îndulcit amarul care ne istovește, vrând-nevrând, de prea multe ori… zi și noapte.

Le mulțumesc! Le mulțumesc că există și își topesc parte din viață și pentru noi cei condamnați și renegați…

Le mulțumim cu toții!

Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibile vizita și muzica și arta lor!

Când ești departe de casă, Irina, divina doamnă a muzicii noastre dulci și maestrul Fuego… sunt pansament pentru suflet și dor de familie și de libertate!

Mulțumim, oameni dragi!

Cu respect, Piedone NEVINOVAT", a scris Cristian Popescu Piedone, pe contul personal de Facebook.

Cristian Popescu Piedone [Sursa foto: Facebook]

Reamintim că în primăvara acestui an Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, în dosarul Colectiv. Inițial, în primă instanță, fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei primise o pedeapsă de 8 ani și 6 luni de închisoare: "Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu (autorizaţia SC C Club SRL). În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) și k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani.", se arată în decizia instanței.