Ce pachete pentru pomana si parastas va furnizeaza o firma de servicii funerare din sectorul 4?

Pentru a face lucrurile mai usoare si a aduce un minimum de alinare celor indurerati, exista firme de servicii funerare din sectorul 4 si nu numai care se pot ocupa de pachetele pentru parastase si pomeni.

Pe langa faptul ca se pot ocupa de toate demersurile necesare pentru inmormantare, aceste firme pot pregati tot ce trebuie pentru parastase si pomeni, de la coliva si colaci, pana la pachete pentru biserica, pentru cimitir sau pentru acasa. In functie de momentul din an si de preferinte, produsele pot fi de dulce sau de post.

Pachet standard pentru parastase si pomeni

Pentru a degreva familiile indurerate de greutatea conceperii unui meniu complet necesar pentru un parastas sau o pomana, firmele de servicii funerare sector 4 ofera posibilitatea alegerii unui pachet standard. Acesta

contine mancare de post sau de dulce pentru 12 persoane si toate accesoriile necesare: 24 de lumanari, farfurii, cani, pahare de plastic, furculite sau linguri.

De asemenea, serviciile includ pachete cu cate 8 sau 10 produse, 2 platouri cu coliva, 3 colaci, 1 litru de vin si jumatate de litru de ulei. Toate sunt produse de calitate pregatite cu cea mai mare atentie, iar pachetul este personalizabil in functie de cerinte si de numarul de persoane.

Pomeni si parastase la restaurant

In cazul in care doriti ca parastasul sau pomana sa se desfasoare intr-un cadru formal, firma de servicii funerare din sectorul 4 poate organiza evenimentul la restaurant. In acest caz, meniul este personalizabil, iar dumneavoastra veti putea alege exact ceea ce doriti.

Ce pomeni trebuie sa organizati dupa decesul unei persoane?

Conform traditiei crestine, viata continua si dupa moarte, iar cel decedat trebuie pomenit periodic. Astfel, familia care ramane in urma va trebui sa ii faca pomeni in anumite momente.

Prima pomenire este la trei zile dupa deces si, de obicei, are loc in ziua inmormantarii. A doua pomenire este la noua zile dupa deces, aceasta fiind urmata de amintirea inaltarii la cer care are loc dupa 40 de zile. Urmeaza pomenile de trei, sase si noua luni, cea de un an si, ultima, de sapte ani.

Prima pomenire- cea de la inmormantare

Pentru ca lucrurile sa devina mai usoare pentru dumneavoastra, in cazul decesului unei persoane dragi puteti apela la o firma de servicii funerare din sectorul 4 pentru a organiza inmormantarea de la A la Z si prima pomana care are loc imediat dupa ceremonia religioasa si inhumare.

La aceasta pomenire ar trebui sa invitati toate persoanele care au venit sa conduca defunctul pe ultimul sau drum si sa le oferiti o masa, de post sau de dulce, in functie de momentul din an. Decesul unei persoane dragi este un eveniment dureros pentru orice familie si implica mai multe demersuri si pregatiri care pot fi coplesitoare in aceste momente. Apeland, insa, la oferta unei firme de servicii funerare sector 4, lucrurile devin mai simple, deoarece aceasta se va ocupa de tot ce este necesar.

Serviciile sunt profesionale, personalul este amiabil si plin de compasiune, iar preturile practicate sunt accesibile si oneste.

