Ce palmares are patinatorul Zsolt Kerekes. Face echipă cu Ruby la „Dancing on Ice - Vis în doi”

In articol:

Noua emisiune de la Antena 1 este la a doua ediție și a cucerit deja telespectatorii de acasă. Emisiunea-concurs este prezentată de simpaticii Ștefan Bănică jr. și Irina Fodor. Nouă vedete au acceptat provocarea patinelor și au îmbrățișat dansul pe gheață, cu parteneri de măsură lângă ele.

Cine este Zsolt Kerekes

Sportivul de origine maghiară este campion la patinaj artistic, pasiune pe care a descoperit-o pe când avea doar 5 ani. A fost antrenat prima oară de Mária Bogyó-Löffler, în perioada 1977 – 1984. După asta, patinatorul a mai avut alți doi antrenori, până în 1994. Zsolt Kerekes are în palmares foarte multe premii și medalii. În plus, a fost declarat campion la Memorialul Ondrej Nepela în 1994.



Zvolt Kerekes, campion național la patinaj, este partenerul lui Ruby în emisiunea "Dancing on Ice" [Sursa foto: https://www.instagram.com/rubyishot/]

Zsolt Kerekes a fost medaliat cu argint de două ori la Karl Schäfer și a fost desemnat campion național tot de două ori. S-a retras după Campionatele Mondiale de la Birmingham, Anglia, unde s-a clasat pe locul 9 la scurtă și pe locul 11 ​​la liber. A terminat pe locul 10 la general.



Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

Citeste si: Cine este Carmen Grebenișan. Influencerița face echipă cu Lilian Brînzari la "Dancing on ice"

Patinatorul și-a adunat în cei 49 de ani de viață o colecție de premii de invidiat. În momentul de față, bărbatul dansează alături de Ruby în emisiunea "Dancing on Ice", pentru a îndeplini visul unei colege de breaslă, care are sub îndrumarea sa mai mulți copii.

Ce palmares are Zsolt Kerekes, partenerul lui Ruby la „Dancing on Ice- Vis în doi”

După ce a obținut medalii de argint la Memorialul Karl Schäfer și Memorialul Ondrej Nepela din 1993, Zsolt a câștigat primul său titlu național de seniori și a fost numit în echipa Ungariei la Campionatele Europene din 1994. S-a clasat pe locul 6 în grupa de calificare A, pe locul 8 în programul scurt, pe locul 16 la patinaj liber și pe locul 13 la general la evenimentul de la Copenhaga.

La următoarea sa misiune majoră, Campionatele Mondiale din 1994 de la Chiba, Japonia, a terminat pe locul 10 în grupa B de calificare, pe locul 17 la programul scurt, pe locul 15 la patinaj liber și pe locul 16 la general.

Citeste si: Cine este Simona Pungă, jurata de la Dancing on Ice 2022. Aceasta nu este unica prezență feminină de la masa juriului

După ce s-a retras din competiție, Zsolt Kerekes a jucat în spectacole pe gheață și a devenit antrenor. El l-a antrenat pe Manouk Gijsman, de trei ori campion olandez, la Zoetermeer, Olanda și pe Zahra Lari, prima patinatoare care a reprezentat Emiratele Arabe Unite într-o competiție a Uniunii Internaționale de Patinaj, la patinoarul Zayed Sports City din Abu Dhabi.







surse: viva.ro