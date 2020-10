Ce pantofi sa asortezi cu o rochie rosie

Chiar daca este vorba despre o culoare vibranta, nu inseamna ca, pentru a compune un look echilibrat, trebuie sa alegem in rest doar nuante neutre. Putem face asta, daca vrem, dar nu e musai. Exista o multime de alte optiuni sic spre care sa ne indreptam atentia.

Dupa ce stabilim ce piesa vestimentara vrem sa purtam, ne concentram, de obicei, atentia spre incaltamintea potrivita. Uneori, acest demers se incheie usor, iar piesele se potrivesc ca un puzzle. Alteori, oricum le-am combina, simtim ca lipseste ceva. In cazul in care cauti idei de pantofi dama care se potrivesc cu o rochie rosie, am adunat aici mai multe variante care sa te inspire. Am inclus si pantofi dama in nuante neutre, dar si pantofi dama eleganti in culori puternice.

Pantofii rosii

Tinutele intr-o culoare vibranta din cap pana in picioare sunt o alegere indrazneata, cu un impact vizual puternic. Ai grija ca nuanta pantofilor sa fie identica cu cea a rochiei pentru un look uniform.

Pantofii cu imprimeuri

De cele mai multe ori, imprimeurile confera unei tinute un aer jucaus. Acestea pot fi in alb si negru, dar si multicolore. Indrazneste sa porti pantofi cu imprimeuri pentru a sparge tiparele, dar fii atenta la detalii si alege pantofii cu detalii care iti complimenteaza outfit-ul.

Pantofii violet

Rosul si violetul formeaza poate cea mai indrazneata asociere de culori, asa ca impreuna nu pot contura decat o tinuta cool.

Pantofii nude

Daca iti doresti o tinuta eleganta, cu un aer effortless chic, o pereche de incaltaminte intr-o nuanta care se confunda cu pielea reprezinta cea mai buna alegere.

Pantofii in nuante metalice

O pereche de pantofi aurie, argintie sau aramie adauga o doza de stralucire unei tinute, atat la propriu, cat si la figurat. Ii poti asocial cu un look “lady in red”, pantofii in nuante metalice fiind piesa de rezistenta.

Pantofii negri

Rosu si negru reprezinta un duo clasic de culori nu doar in literatura, ci si in moda. Atunci cand iti doresti un look super safe purtand o rochie rosie, o pereche de pantofi negri te salveaza oricand. Partea buna e ca pantofii negri se combina usor atat cu o tinuta eleganta, cat si cu o tinuta mai office.

Combinatiile de culori pot fi multiple, insa cel mai important este sa te simti bine in pielea ta indiferent ce ai purta. Fii atenta la detalii si nu te sfii sa indraznesti atunci cand este cazul.