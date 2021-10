Ce părere are Anamaria Prodan despre Laurențiu Reghecampf, după ce acesta a anunțat divorțul: „Este definiția bărbatului...”

In articol:

Showbiz-ul a fost cutremurat din temelii, după ce în presă au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Laurențiu Reghecampf ar urma să aibă un copil cu o altă femeie. Vestea a venit ca un șoc pentru toată lumea, incluisv pentru Anamaria Prodan, care îi este alături de 15 ani antrenorului de fotbal.

Acesta a aflat din spațiul public informația și încă nu este pe depin convinsă că este adevărată.

Cu toate acestea, Anamaria Prodan se ține de cuvânt și luptă în continuare pentru familia ei. Iată cum vorbește sexy-impresara despre Laurențiu Reghecampf, chiar și acum când căsnicia lor pare să se afle pe muchie de cuțit.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan nu crede zvonurile din presă!

Impresara de fotbal a declarat în urmă cu puțin timp că Laurențiu Reghecampf este un bărbat mult prea bun pentru a avea o amantă sau a face un copil cu o altă femeie.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Citeste si: Prima reacție a Anamariei Prodan după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că a depus actele de divorț: „Promit că le...”

„Soțul meu este mult prea mândru ca să umble cu o domnișoară, sau să iasă, sau să se afișeze, sau să aibă copil cu o domnișoară de genul arhicunoscută în oraș. Eu cred că soțul meu, când a intrat undeva cu mine, s-a făcut liniște, sau singur, la fel, și cred că niciodată nu ar putea să iasă cu genul ăsta de femei”, a spus Anamaria Prodan, la un post de televiziune.

Cum vorbește Anamaria Prodan despre Laurențiu Reghecampf, după toate zvonurile apărute

În ciuda tuturor zvonurilor, bârfelor și a declarațiilor lui Laurențiu Reghecampf în care vorbește că a depus deja actele de divorț, Anamaria Prodan continuă să vorbească extrem de frumos despre soțul ei, să-l laude și să-l apere. Vedeta spune că soțul ei s-ar fi înconjurat de niște oameni care nu-i vor cu adevărat binele și care profită de el și îl trag în jos.

Citeste si: Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează în SUA? Apropiații cuplului rup tăcerea după ce impresara a luat legătura cu avocații: ”Secrete periculoase pot ieși la iveală”! EXCLUSIV

„Este un om nemaipomenit, este un antrenor fabulos, este definiția bărbatului perfect și este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit pe pământ. Are alături niște oameni pe care și eu am greșit, i-am ținut lângă noi, niște zero barați, niște gunoaie de oameni, care profită de bunătatea lui ”, a mai explicat sexy-impresara.