Ce părere are Cristina Mihaela despre concurenții din sezonul 4 Puterea dragostei! „O spun cu mâna pe suflet”

Cristina Mihaela s-a făcut remarcată, după ce a concurat în primul sezon al emisiunii „Bravo, ai stil”, unde a reușit să impresioneze, nu doar prin vestimentație, ci și prin atitudine și frumusețe.

Nu este niciun secret faptul că aceasta avea o chemare pentru micul ecran, iar viața avea să-i ofere oportunitatea de a fi la cârma unui show fenomen de pe Kanal D. După plecarea Anreei Mantea din postura de moderator a emisiunii Puterea dragostei, Cristina Mihaela a preluat ștafeta.

Prezentatoarea TV spune că a fost o adevărată provocare pentru ea tot ce i s-a întâmplat, dar se pare că s-a descurcat cu brio și nu o spunem noi, ci chiar ea și foștii concurenți care au trecut prin emisiune. Foștii concurenți continuă să-i ceară Cristinei Mihaela sfaturi despre relații.

„Am pornit in sezonul 3 cu cele mai mari emotii. Mi-am depasit limitele si mi-am dovedit ca pot. Eu visam sa mi se intample ce mi se intampla astazi si il notez a fi un adevarat vis implinit sa fiu moderatorul emisiunii Puterea dragostei. Mi-am dorit un show de genul acesta, sunt fericita si sper sa unesc suflete, cum imi place mie sa spun, sa iau parte la povesti frumoase de dragsote. Multi dintre fostii concurenti, pe langa faptul ca ma respecta extrem de tare, imi mai dau mesaje pe Instagram si imi cer sfaturi. Le este dor de ce le spuneam eu in emisie, ceea ce ma valideaza pe mine ca om si cumva se bucura pentru faptul ca eu le-am fost alaturi.

Mi-au trecut prin mana zeci de concurenti si iti spun sincer ca nu este vreunul cu care eu sa fi purtat vreo discutie in contradictoriu sau care sa-mi spuna la final, dupa ce l-am mustrat, ca e suparat. A fost un test foarte mare pentru mine sa comunic cu ei. Faptul ca am putut sa comunic cu fiecare in parte si ca la final ne-am strans mana, ma refer la cei din sezonul 3 acum, ca cei din sezonul 4 inca traiesc pe malurile Bosforului iubirea, si ei isi vor da seama la final ca va conta ce le-am spus. Le impartasesc din experienta mea de viata”, a declarat Cristina Mihaela pentru WOWbiz.ro.

Care este părerea Cristinei Mihaela despre concurenții din sezonul 4 Puterea dragostei

Aceasta are numai cuvinte de laudă la adresa noilor concurenți și spune că au niște personalități deosebite și, de asemenea, au trecuturi care apasă destul de greu. Cristina Mihaela spune că-și dorește ca aceștia să aibă ce învăța din experiența Puterea dragostei.

„E diferit ca si ei sunt diferiti. Sunt mult mai calmi, mai delicati, dar se calesc ei ca atunci cand faci parte dintr-un grup mare de oameni ti se pare totul roz, dar dupa incep invidiile, atacurile, plac aceleasi persoane, chicotesc pe la coluturi. Puterea dragostei e mai mult decat un show matrimonial, e o lectie de viata pentru ca dupa ce iesi din emisiune inveti ca trebuie sa ai incredere in tine, ca nu tot ce zboara se mananca.

Sunt timizi, în seunsul in care s-au deschis destul de greu, dar sunt copii minunati, o spun cu mana pe suflet. Povestile lor de viata sunt fascinate, avem ce invata de la ei. Sunt oameni incercati de viata, daca stai din exterior si asculti ce au de zis si prin ce au trecut, cu siguranta ai ce sa inveti”, a declarat Cristina Mihaela.

Cum a început Cristina Mihaela să se uite la Puterea dragostei

Aceasta spune că se afla în cabina de machiaj atunci când a auzit-o pe Roxana, fosta concurentă, vorbind. Cristina Mihaela a rămas profund impresionată de caracterul puternic al acesteia și atunci a început să se uite regulat la Puterea dragostei, neștiind că într-o zi ea va prezenta show-ul.

„Roxana a fost si motivul pentru care eu am inceput sa privesc Puterea dragostei. Eram aici, in cabina de machiaj, si am vazut o fata care nu doar ca avea atitudine si mie-mi plac oamenii asumati, niciodată nu m-am ferit sa spun ceea ce gandesc, ceea ce imi doresc. Oamenii ma vad din exterior si cred ca as fi...nu sunt extrem de sociabila si cred despre mine ca nu spun lucrurile pe care le gandesc.

M-a ajutat sa fiu sincera. Eu am vazut o fata plina de putere, dupa am inceput sa ma uit la puterea dragostei, habar nu aveam ca voi ajunge la carma emisiunii si ca o sa ma bucur din plin. Inteleg ca Roxana este destul de criticata in mediul online și imi asum ce urmeaza sa spun, daca oamenii nu au pareri, nu existi. Cand venim pe micul ecran e clar ca ne place celebritatea. Eu imi asum, imi doream de mica. Nu pot sa vin acum acum si sa le reprosez oamenilor ca ma critica, mi-am asumat sa nu ma placa toata lumea”, a mai spus vedeta Kanal D.

Cristina Mihaela, mustrată de telespectatori pentru că nu este mai dură cu concurenții

Vedeta Kanal D spune că adesea oamenii îi scriu și o îndeamnă să fie ceva mai dură cu concurenții din casa Puterea dragostei, însă ea spune că nu are de gând să se schimbe, ci vrea să rămână așa cum este ea și să le vorbească pe un ton calm și liniștit.

„Mi se spune des sa fiu mai severa, dar de ce sa fiu dura cand pot sa le explic in felul meu ca gresesc. Nu-mi face cinste sa ridic vocea, nu-mi face cinste sa ma cert cu oamenii, sa vorbesc espre trecutl lor sau sa le calc in picioare intimitatea. Eu sunt in pozitia de moderator, nu sunt critic sau judecator. Atunci cand mi-am dorit ca unul dintre concurentii mei sa inteleaga ceva, am decis ma fac inteleasa intr-un mod in care ma reprezinta: calm, delicat, așa incat el sa ma inteleaga. In momentul in care alegi sa fii dur, sa te impui, nu dovedesti nimic, doar ca esti un om care zbiara sau sa tipa. Eu nu-mi doresc sa inlatur oamenii langa mine, ci sa-i primesc langa mine. Eu nu-mi doresc sa fiu un om rau.

Eu nu am vorbit cu concurentii mei decat in fata camerelor si dupa ce se termina sezonul. Nu am dorit să leg relatii de prietenie cu ei, tocmai pentru ca mi-am dorit sa inteleaga ca am ajuns in punctul in care am vrut sa le ofer din experienta mea de viata ”, a mai dezvăluit aceasta la WOWbiz.