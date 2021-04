Ce părere are Maria Hîngu despre foștii colegi de la Survivor România. Războinica a caracterizat-o dur pe Sindy: ”O tipă care pare naivă, dar ascunde...”

In articol:

Maria Hîngu a vorbit despre foștii ei colegi de la Survivor România 2021. Fosta războinică a mărturisit că fiecare avea rolul lui în competiție, însă Sorin ar fi fost ”șeful” pe traseu, pentru că-i motiva pe toți să meargă mai departe, să nu renunțe. ”Nu e vorba de șefie, am mai spus-o și acolo…fiecare are rolul lui acolo, nu că ne-am impus noi..fiecare are o persoanliatte, Sorin era ”seful” pe traseu, în el se regăseau foarte multi. Eu l-am considerat de la început un antrenor foarte bun”, a spus fosta războinică despre Sorin.

Cât de Starlin, Maria spune că era omul din tabăra albastră, care punea capăt oricărui conflict: ”Starlin era preotul nostru, să zic așa. Este omul care încheie discuțiile și certurile, ntr-un mod frumos. Starlin e omul care facer rugăciunea, e omul care completează, în nici un caz nu vrea să-i ia fața lui Sorin. Fiecare face ceea ce-i descrie. Fiecare avea ceva de făcut”.

Maria spune că dacă i s-ar propune, din nou, să meargă la Survivor România, n-ar rata această ocazie. Fosta concurentă spune că s-a adaptat foarte bine și repede.

” Votul de la Albert a venit cu o explicatie din asta… Eu sunt omul care are cel mai putine sanse sa aduca punctul care sa faca diferenta? Am participat la multe stafete, am participat la final, de asta intram la stafeta, pentru ca lumea credea ca eu pot aduce punctul. Daca mi s-ar propune sa ma intorc sau sa merg la urmatoare editie, m-as intoarce de cinci ori. M-am adaptat foarte bine, mi-am gasit o gramada de lucruri de facut”, a spus Maria.

Maria Hîngu

Maria Hîngu și-a caracterizat foștii coechipieri

Albert: Neasumat

Marilena: Foarte determinată

Mellina: Sufletista

Musty: Creativ

Roxana Ghită: Printesica, delicata, e o artista

Sorin: Echilibrat

Starlin: Un om cu un suflet extraordinar de mare, e cel mai bun om, blând

Andrei: Cel mai tăcut băiat, închis

Alin: Un om care epateaza, de la inceput si pana la sfarsit

Romina: O persoana foarte deschisa si care s-a adaptat usor

Marius: E omul glumelor, era glumetul grupului

Sindy: O tipă care pare naiva, dar ascunde foarte multă inteligență. Poate fi ea omul ala „mutul f*** pamantul”. Face strategii foarte bune, in spatele acelui chip angelic și al acelei voci!