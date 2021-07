Ce părere au foștii concurenți Survivor despre Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii?

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor [Sursa foto: Captură Instagram] 19:59, iul 12, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

După terminarea competiției și aflarea finalistului, o mulțime de mesaje au început să curgă la adresa lui Daniel Pavel, moderatorul emisiunii de la Kanal D.

Foștii concurenți și-au exprimat aprecierea pentru "domnul Dan"

Chiar dacă s-au avut doar pe ei în competiție și nu au avut alături pe nimeni din familie, participanții la Survivor nu au fost total singuri, căci au simțit un sprijin real din partea lui Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii.

"Domnul Dan", așa cum i se adresau mereu concurenții, a trăit fiecare traseu și fiecare emoție de-a acestora, fiind în permanență lângă ei, cum a putut mai bine. Cu toate că experiența a luat sfârșit, nici Faimoșii și nici Războinicii nu au uitat să îi mulțumească moderatorului pentru fiecare clipă în care le-a ridicat moralul și i-a ambiționat să dea tot ce au mai bun pe traseu.

"Despre domnul Dan pot să spun că i s-a potrivit perfect acest proiect Survivor, că este un prezentator foarte bun, este foarte profi și este foarte, foarte deștept.", a ținut să precizeze Raluca Dumitru pe contul ei de Instagram. Nici Războinicii nu s-au lăsat mai prejos la capitolul "aprecieri", căci și Marius și Marilena au avut ceva de spus în ceea ce îl privește pe Daniel Pavel, cu care au și postat câte o fotografie: "Cel mai tare prezentator. Nr.1!", a scris Marius Crăciun în dreptul pozei pe care o are împreună cu bărbatul. "This person is brilliant (n.r. Această persoană este sclipitoare)", a adăugat Marilena Cuciurean, la descrierea unei fotografii cu ea și prezentatorul tv.

Zanni i-a înmânat trofeul câștigat lui Daniel Pavel, în semn de recunoștință

Și Zannidache a dorit să-și arate recunoștința față de cel care le-a fost alături în această cursă, așa că, imediat după ce a fost desemnat campion, i-a înmânat trofeul lui Daniel Pavel, spunându-i: "Pentru cel mai mare prezentator!".

Cât despre moderator, bărbatul a transmis câteva cuvinte după terminarea competiției, declarând că a încercat în nenumărate rânduri să îi încurajeze pe concurenți și să îi motiveze, pentru a nu renunța: "E colosal, pentru că eu am învățat foarte mult de la fiecare dintre voi. Voi vedeați că încerc să vă încurajez, sigur, în limitele posibilului, și îmi luam și eu de la voi încurajări, pentru că și pentru mine, și pentru cei din spatele camerei, e o cursă. Și noi intrăm pe trasee în fiecare zi, aici, și față de cei de acasă, dorul e la fel. Sigur, aveam posibilitatea să vorbim cu ei, dar nu vorbești întotdeauna, nu comunici întotdeauna cum ți-ai dori să o faci. E o experiență transformațională.", a povestit Daniel Pavel.