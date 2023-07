„Până astăzi nu am ieșit la cerșit” Ce penise are Anca Pandrea, la 77 ani! Văduva lui Iurie Darie nu se plânge de traiul pe care îl duce

In articol:

Anca Pandrea și Iurie Darie au format un cuplu vreme de 40 de ani, până la decesul regretatului actor, în anul 2012. Căsnicia lor a fost foarte admirată prin prisma relației frumoase pe care au avut-o, dar și datorită faptului că au avut una dintre cele mai longevive relații din lumea cinematografică din România.

Acum, actrița se descurcă cu pensia pe care o primește de la stat, de care nu se plângă, însă care nici nu e foarte mare. Actrița a vorbit despre cum reușește să facă greutăților vieții și care îi sunt micile motive de bucurie.

În vârstă de 77 de ani, Anca Pandrea și-a angajat ajutor în casă, la curățenie și la gătit, lucru care îi ușurează foarte mult munca de zi cu zi, având în vedere că suferă de probleme de sănătate care o pun în dificultate.

„Nu debordez de sănătate, dată fiind și vârsta pe care o am, și nici de bani. Dar nici nu mă plâng! Am sprijinul unei doamne care mă mai ajută la gătit și la făcut curat prin casă. În rest, puțini amici și rare motive de bucurie”, a declarat Anca Pandrea, conform Playtech.

Citeste si: Constantin Enceanu și sora lui Petrică Mîțu Stoian s-au împăcat. Cei doi au îngropat securea războiului la festivalul regretatului artist: "Mă rugam la Dumnezeu să pot să mă stăpânesc"- kanald.ro

Citeste si: Rușii anunță că Ucraina a atacat Moscova cu drone. Primele imagini de la fața locului| VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: Mormântul marelui regizor Lucian Pintilie este cel mai bine îngrijit loc de veci de la Bellu FOTO

Ce pensie încasează Anca Pandrea?

Anca Pandrea preferă să fie discretă în ceea ce privește venitul său lunar din pensie, însă a mărturisit că îi oferă posibilitatea să trăiască în pace, să nu ducă grija zilei de mâine sau să fie pusă în situația în care să ceară bani de la oameni pentru a se întreține.

„Nu am stat niciodată să spun câți bani am din pensie și nici nu m-am plâns dacă sunt prea puțini sau prea mulți. Nu că ar fi! Dar, tot ceea ce contează e până la urmă că până astăzi nu am ieșit în stradă, la cerșit!”, a mai menționat fosta soție a îndrăgitului actor Iurie Darie, conform aceleiași surse.

Citește și: Alexandru Darie a făcut parte din Masonerie! Uite-l pe celebrul regizor cum a condus o ceremonie de iniţiere în timpul căreia a folosit două cranii umane! VIDEO