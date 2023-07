Ce pensie a ajuns să aibă Cornel Palade, după zeci de ani de carieră? Suma ar putea părea un mărunțis pentru unii: "Mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc"

In articol:

Cornel Palade a spus stop carierei sale ca actor și s-a pensionat. A petrecut decenii în lumina reflectoarelor și de fiecare dată a primit aplauzele și aprecierea din partea publicului său. Are la activ o mulțime de roluri interpretate, însă de acum a decis că este momentul să își ofere timpul și grija necesare.

Cu toate că nu are o pensie deloc mare, actorul nu se plânge de traiul pe care îl duce.

Actorul Cornel Palade a decis ca vârsta de 70 de ani să reprezinte încheierea carierei sale ca actor și începutul unei perioade de liniște și pace, departe de scenă și de public. Cu zâmbetul pe buze, a dezvăluit ce sumă încasează lunar din pensie. În ciuda faptului că este o sumă care pentru unii ar părea un mărunțiș, reușește să se descurce lună de lună fără să se plângă de viața sa. Mai exact, actorul are pensia de 1450 de lei, însă nici nu consideră că merită mai mult.

„În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate. Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!”, a declarat Cornel Palade, în cadrul unei emisiunii de televiziune.

Cornel Palade este recunoscător pentru viața pe care o are

Cornel Palade se bucură din plin de viața pe care o are. Actorul susține că este fericit, pentru că zi de zi pașii îi sunt călăuziți de Dumnezeu.

„Știi care e secretul fericirii? Să te mulțumești cu puțin! Știi cine îmi face mie programul? Dumnezeu, el îmi spune ce să fac, unde să mă duc. Săptămâna trecută m-am trezit și am zis că vreau să merg la o biserică... cât mă pregăteam, nu am zis nimănui, a fost un gând al meu. Cine crezi că mă sună? Starețul să îmi spună că știe că vin”,

a mai spus Cornel Palade.

