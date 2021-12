Ce pensie are Mitică Dragomir? Ce face în fiecare lună cu suma fabuloasă: "Era bine dacă nu-mi tăiau pensia specială de 72 de milioane"

In articol:

Mitică Dragomir a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și a răspuns sincer tuturor întrebrilor. Printre temele de discuție a fost și ce pensie are Mitică Dragomir. Fostul președinte LPF a lămurit sumele fabuloase vehiculate în presă.

Ce pensie are Mitică Dragomir

Mitică Dragomir [Sursa foto: Captură KANAL D]

În anii trecuți, Mitică Dragomir încasa trei pensii: una de fost parlamentar, una de la Ministerul de Interne și pensia obișnuită. Fostul șef LPF a spus ce pensie încasează în acest moment.

"Am o pensie un pic peste 120 de mililoane vechi. Mi-au tăiat 72 de milioane pensia specială și mai am în jur de 100 și ceva de milioane vechi. Era bine dacă nu-mi tăia pensia specială, că nu-i consumam. Nici pe ăștia nu-i consum. Eu cu nevasta mea mâncăm foarte puțin. Eu nu beau, nu fumez. Mă mai duc cu tineri la o cafea sau cu Viorel Păunescu, mai în vârstă ca mine, să bem câte o cafea. Mă mai duc la restaurantul lui Tis, dar acolo nu plătesc niciodată. Tot ce mănânc și beau e moca. Nu fac cheltuieli aiurea deloc.

Stau pe șantier toată ziua și ce bine e la vârsta mea să stai. De exemplu, astăzi am stat 5 ore într-un frig, de la 7 dimineața afară pe un scaun, că nu pot să stau mult în picioare. Am scaunul în mașină.", a declarat Mitică Dragomir în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Citeste si: Dezvăluirea lui Mitică Dragomir din viața de cuplu, care a uimit-o pe Denise Rifai: "Sunt cel mai prost bărbat care stă în fața ta"

Dumitru Dragomir [Sursa foto: Captură KANAL D]

Mitică Dragomir, amintiri dureroase din copilărie

Emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" l-a trecut pe Mitică Dragomir prin toate etapele vieții. Fostul președinte LPF a vorbit despre greutățile și lipsurile din copilăria sa.

Prima dată, a învățat să mănânce cu furculița la 14 ani.

Citeste si: Mitică Dragomir, amintiri dureroase din copilărie: "Aveam vreo 10 ani și mi-a băgat mama țigara aprinsă pe gât, că m-a prins fumând. De atunci nu beau, nu fumez"

"După o săptămână de la școală am învățat să mănânc cu furculița. Am învățat să mă spăl, am învățat să mănânc. Aveam 14 ani jumate. Eram așa de isteț și de neadaptat, dar mă adaptam la orice situație. Eram un sportiv...dacă am fugit de acasă, vă dați bine seama! Profesorii m-au îndrăgit. Marele handbalist Titei a ținut la mine, îmi era diriginte și mi-a dat un pic de educație. Am avut două norocuri: unul că m-am dus în inima Ardealului și altul că m-am însurat cu nevasta.", a mărturisit Mitică Dragomir.