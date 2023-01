Ce pensie are Monica Tatoiu? Femeia de afaceri este putred de bogată: „Mi-am plătit mereu taxele și impozitele”

In articol:

Monica Tatoiu este de fiecare dată o prezență efervescentă în fața publicului. De-a lungul timpului și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri emoționante despre viața sa. Acum este considerată una dintre cele mai de succes femei de afaceri din țara noastră și, chiar dacă încă nu s-a oprit din activitate, se bucură de o pensie la care mulți

pensionari doar îndrăznesc să viseze.

Monica Tatoiu este, la bază, profesor de matematică, însă nu această profesie i-a adus o pensie atât de mare. Și-a început cariera în învățământ, iar timp de 14 ani, în perioada 1996-2008, a condus o importantă companie de cosmetice din țara noastră.

Monica Tatoiu are o pensie de 12 000 de lei

Monica Tatoiu a început să muncească de la vârsta de 16 ani, în ciuda faptului că provine dintr-o familie cu posibilități financiare mari. Cariera în învățământ și-a început-o în stil mare, cu un salariu care, pe vremea aceea, era considerat destul de consistent, 600 de dolari.

„Eu am început cu 600 de dolari (salariu n.r.) și am terminat cu 10.000 de euro pe cartea de muncă”, scria Monica tatoiu pe Facebook în urmă cu ceva timp.

Monica Tatoiu și-a plătit toate impozitele și taxele

În momentul de față, Monica Tatoiu are o pensie de 12 000 de lei. Întrebată cum de a ajuns să aibă o pensie atât de consistentă, femeia de afaceri a răspuns fără să stea pe gânduri. Tot ceea ce a câștigat de-a lungul timpului a fost trecut pe cartea de muncă.

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru.

Am o pensie mare, pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Am fost obișnuită să muncesc de la 16 ani. Nu am renunțat să muncesc. Doar că acum o fac gratuit.

Dau meditații pe skype, am publicat două cărți, scriu două editoriale săptămânal, lucrez la o carte despre modul în care economicul a determinat politicul din ‘45 încoace. Acum învăț despre sistemele de înarmare. Merg la poligon la trageri.”, a spus Monica Tatoiu.