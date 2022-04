Ce pensie primește lunar Serghei Mizil: ”Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin”. Din ce a făcut bani vedeta

In articol:

Serghei Niculescu Mizil este unul dintre personajele mondene foarte controversate. Aparițiile sale televizate fac mereu deliciul telespectatorilor, el fiind o fire caracterizată de naturalețe și spontaneitate.

Dacă mulți au vorbit despre viața personală a fiul fostului demnitar comunist Paul Niculescu Mizil, nu la fel de des s-a adus în lumina reflectoarelor și partea profesională a acestuia.

Serghei Mizil primește o pensie de puțin peste 1.000 de lei

Chiar dacă se știe că este o personalitate care-și permite să fie excentric, banii nefiind o problemă pentru el niciodată, domeniul său de activitate a fost mereu unul ”secret”.

Ajuns la 69 de ani, Serghei se declară pensionar, însă nu unul care primește de la stat o pensie care să îi asigure traiul în lux pe care-l duce.

În cadrul podcast-ului pe care-l susține, alături de fiica sa, Ana Mizil, vedeta a recunoscut că s-ar încadra la categoria de români care urmează să primească un ajutor de la stat în valoare de 50 euro, despre care el nici nu vreau să audă. Asta, în ciuda faptului că, subliniază el, pensia nu îi ajunge nici să își ia medicamentele de care are nevoie în fiecare lună.

„ Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă... ”, a spus Serghei Mizil.

Ulterior, pentru că a recunoscut că toată viața a cam fugit de muncă, nefiind pentru el, banii putând fi făcuți și altfel, subliniază el, un urmăritor a fost curios să afle cum de Serghei are pensie, dacă el nu a muncit niciodată.

„ Nea Serghei, ai zis că nu ai muncit vreodată la stat. Cum de ai pensie?”, a fost întrebarea primită de Serghei Mizil, la care a oferit un răspuns imediat.

În stilul caracteristic, plin de umor, pensionarul a mărturisit că a muncit pe bani de mic copil, având contrat la toate locurile de muncă pe care le-a încercat. Însă, în cele din urmă, și-a dat seama că cel mai mult i se potrivești ”job-ul” de deschizător de sticle, cel la care a și rămas.

„ Băi, nea întrebătorule, să-ți explic... La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie. Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin!”, a mai spus pensionarul Mizil.