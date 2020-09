In articol:

Ultimele zile de soare pe litoral l-au scos în calea paparazzilor WOWbiz.ro pe Dan Badea, fostul soț al Lorei, alături de familia lui, adică soție, copil și soacră.

După despărțirea de artista Lora, toată lumea a fost curioasă să vadă cum arată noua soție a comediantului, așa că noi v-am gîândit să v-o arătăm cu mai puține haine decât e cazul. Ideea nu pare deloc rea, mai ales că de câteva zile, toamna pare să-și fi intrat în drepturi și nu prea vom mai avea ocazia să surpindem astfel de imagini până vara viitoare.

Dan Badea: ”Când am văzut-o prima dată eram convins că n-am nici o șansă”

Despre noua soție, Dan Badea spunea că atunci când a cunoscut-o i s-a părut ”o fată superbă care semăna cu Kim Basinger” și că s-a gândit pe moment că nu are nici o șansă. Până la urmă a reușit s-o cucerească, evident, cu umorul.

Citeste si: Showbizul, răpus de durere. Încă un divorț zguduie lumea mondenă a României - evz.ro

”S-a întâmplat în 2015, eram la Amphora, unde am văzut o fată superbă la bar, semăna cu Kim Basinger. Era ca un magnet. Eu n-am fost în viața mea genul care să se ducă la o tipă s-o agațe din priviri și replici de genul: ”Hei, bună, ce faci?”. Dar mi-a plăcut să stau să observ cum veneau băieții la ea, iar ea îi refuza. Asta era ocupația ei în Vamă: stătea acolo și le spunea tuturor: ”Nu, mulțumesc, nu, te rog, nu e cazul”... Și așa că nu m-am gândit c-aș avea vreo șansă cu ea. Dar, cumva, nu știu cum, soarta probabil a făcut ca eu să mă împrietenesc cu o prietenă a ei. Și așa am intrat în cercul ei și am început să glumim”, a povestit Dan Badea pentru Okmagazin, cu ceva vreme în urmă.

Mădălina ”Kim Basinger”: ”Dan i-a făcut să râdă pe prietenii mei și mi-a atras atenția”

Mădălina a povestit și ea, atunci, cum a decurs scena din pucntul ei de vedere.

”Eu voiam să stau cu prietenii mei, nu să vorbesc cu vreun tip care venea la mine. La un moment dat, Dan a început să-i facă să râdă...

Citeste si: Dan Badea, dezvăluiri despre viața în familie, în timpul pandemiei. „Nu sunt genul de tată care să zică: Femeia e cu copilul”

Citeste si: Lora și Ionuț Ghenu, izolați în Bali: „Ne sperie că o să rămânem ai nimănui, pe întuneric, fără mâncare!”

Citeste si: Lora, declarații tulburătoare despre căsnicia cu Dan Badea: „Era agresiv. M-am ascuns în baie, stăteam înghesuită și…”

Deodată m-am întors în dreapta, toți prietenii mei erau pe jos de râs și nu înțelegeam ce se întâmplă fără mine, pentru că voiam și eu să râd. Apoi l-am văzut pe el și mi-am dat seama că el e cauza. Așa ne-am cunoscut”, a mărturisit Mădălina.