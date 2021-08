Ce planuri de viitor are Andrei Dascălu, după ce Survivor a luat sfârșit? Tânărul se întoarce în Marea Britanie

Andrei Dascălu [Sursa foto: Instagram] 18:14, aug 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Andrei Dascălu a fost la un pas de a câștiga trofeul Survivor, însă norocul nu i-a surâs în marea finală. Tânărul a dezvăluit, într-un interviu acordat Viva.ro, cum a fost această experiență pentru el, dar și ce planuri are de acum înainte.

Andrei Dascălu, despre experiența Survivor

Fostul concurent din echipa "Războinicilor" a mărturisit că Survivor a reprezentat una dintre cele mai frumoase experiențe din viața lui, care l-a ajutat să devină mai puternic și să fie mult mai optimist: "Survivor m-a ajutat să gândesc pozitiv și m-a făcut să nu mă dau bătut oricât de greu mi-ar fi. Mi-am dat seama că, dacă îți dorești ceva și te implici suficient, cu siguranță vei reuși, este nevoie de dorință, motivație și ambiție. Mi-am dorit să ajung cât mai departe în competiție, dar nu credeam vreodată că voi reuși să ajung în Finală. Asta mi-a demonstrat că se poate.", a povestit Andrei, pentru sursa citată.

De asemenea, războinicul a precizat că nu are niciun regret în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Dominicană, însă acum, că a gândit totul la rece când a ajuns acasă, și-ar fi dorit să spună mai des ceea ce simțea: "Nu am regrete, dar reproșuri, da. Am fost cel mai tăcut și am preferat să ignor, chiar dacă oamenii greșeau în jurul meu. Am așteptat că timpul să le rezolve pe toate și să ne răsplătească pe fiecare cu ceea ce merităm. Așa s-a și întâmplat, într-adevăr, dar acum stau și mă gândesc că, poate, era mai bine dacă spuneam ce simt, poate oamenii de acasă și-ar fi dat seama de anumite lucruri.", a mai adăugat fostul concurent Survivor, pentru aceeași sursă.

Andrei Dascălu, noi țeluri în carieră

Survivor s-a încheiat, însă Andrei Dascălu este pregătit pentru o nouă competiție și un nou vis, în ceea ce privește cariera sa.

Tânărul a declarat că și-a setat un nou țel, pe care are de gând să îl atingă cât mai curând, cu aceeași motivație și ambiție de care a dat dovadă și în Dominicană: "Următorul meu vis, de fapt, singurul și cel mai mare, este de a ajunge campion mondial la box. Și acolo mă bazez pe aceleași calități pe care le-am demonstrat la Survivor România: dorință, motivație și ambiție.", a povestit concurentul din echipa "Războinicilor".

În ceea ce privește dorința de a deveni campion în sportul pe care îl practică, Andrei deja s-a gândit să se reapuce serios de antrenamente, motiv pentru care o să părăsească România în scurt timp și o să se întoarcă în Marea Britanie, acolo unde el și familia lui sunt stabiliți: "Mai stau o scurtă perioadă în România, dar revin în UK unde suntem stabiliți (n.red. – Andrei și familia lui). Acolo am tot ce ține de box, de la antrenor, manager, promotor, sponsori etc. Voi veni, clar, mult mai des în România, asta mi-am propus, pentru că în aproape 20 de ani am venit de doar 4-5 ori aici. Îmi place în țară, mai ales că acum am mulți prieteni, susținători și dacă voi veni, cu siguranță nu am să mă plictisesc", a încheiat Andrei Dascălu, pentru sursa amintită.