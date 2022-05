Ce presupune contestația în instanță a condamnării și ce urmărește Cristian Popescu Piedone cu această mișcare | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Popescu Piedone a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu executare în Dosarul Colectiv.

La momentul tragicului eveniment din clubul din București, Piedone era primarul Sectorului 4. În mai 2022, Curtea de Apel București a decis condamnarea acestuia pentru abuz în serviciu în legătura cu eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru Clubul Colectiv.

În același dosar au mai fost condamnați și patronii clubului, dar și o serie de angajați ai ISU care s-au ocupat, la acel moment, de verificările aferente eliberării autorizațiilor de funcționare. Fostul primar al Sectorului 4 a decis contestarea în instanță a pedepsei primite în dosar, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis pentru a afla ce presupune mișcare la care a recurs Cristian Popescu Piedone și ce ar urma în această situație.

Ce presupune contestarea în instanță a pedepsei, depusă de Cristian Popescu Piedone

Cristian Popescu Piedone a depus o contestație la executarea pedepsei de 4 ani de închisoare primită în Dosarul Colectiv.

Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București, iar aceasta este prima acțiune în justiție la care apelează Cristian Popescu Piedone după ce a primit condamnarea în acest dosar. Termenul instanței a fost stabilit în data de 16 iunie.

„ Contestație la executarea pedepsei poți să faci în condițiile în care există vreun motiv care, să spunem așa, ține de mandatul de arestare.

În cazul în care acesta este nelegal emis sau există un recurs în casație sau o cale extraordinară de atac prin care s-a suspendat practic decizia prin care ai fost condamnat sau sunt neregularități cu privire la executarea mandatului, spre exemplu în care ai băgat o altă persoană la închisoare, etc.(...) În acest caz, contestația la executarea pedepsei este trasă de păr(...) ea ține de legalitatea procesului penal, dar acolo trebuie să vii cu niște dovezi. În schimb, el are o decizie definitivă.”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

În ce situații se poate face contestație la executarea pedepsei

Avocatul Adrian Cuculis le-a explicat jurnaliștilor de la WOWbiz.ro în ce condiții se poate face contestație la executarea pedepsei și ce efecte aduce ea, după ce este depusă.

„ Dacă hotărârea nu era definitivă și ar fi fost luat și arestat sau când executarea era îndreptată împotriva altei persoane sau, mai spune legea, când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau se împiedică executarea ei printr-o amnistie, printr-o grațiere sau pur și simplu dispozitivul nu e clar.

Acestea sunt singurele cazuri când poți face contestație la executarea pedepsei(...) ceea ce cred eu că ar putea să fie este aceea a punerii în executare a unei hotărâri care nu e definitivă sau poate să invoce vreo nelămurire cu privire a hotărâre.(...) Poate să fie o neclaritate între dispozitivul hotărârii și considerentele hotărârii. Ele trebuie să se sprijine, motivarea să se sprijine, dar dacă apar neclarități sigur că poți face contestație la executare și poți să soliciți inclusiv suspendarea hotărârii care se execută”, a detaliat avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Recursul în casație, una din căile extraordinare de atac pe care le mai are Piedone

Cristian Popescu Piedone mai are alte două căi extraordinare de atac: contestația în anulare și recursul în casație. Recursul în casație este calea extraordinară de atac la care a apelat și Elena Udrea.

„Recursul în casație nu poate fi prevăzut cu privire la nevinovați, ci cu privire la existența sau inexistența faptei. Mai mult decât a tât, Piedone are o serie de argumente și susține că aparatul de sub, cel care s-a dus să facă verificarea în teren, a fost achitat și eu care nu am avut nicio treabă și pur și simplu am semnat o hârtie, fără să verific actele respective pe care oricum nu puteam să le verific am ajuns să fiu condamnat la 4 ani.

Din punctul acesta de vedere s-ar putea gândi. Orice contestație poate fi depusă, dar rămâne de analizat temeinicia acesteia ”, a mai precizat avocatul Adrian Cuculis.