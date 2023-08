Ce presupune un centru de mari arși, de la dotări și până la personalul medical: "România are capacitate pentru un astfel de centru în fiecare regiune" | EXCLUSIV

In articol:

Fiecare tragedie ce are loc în România aduce în discuție o problemă majoră: centrele de mari arși! Medicul Tudor Ciuhodaru ne-a explicat ce presupun acestea și ce diferență pot face în cazul pacienților cu arsuri grave.

Tragedia de la Crevedia a făcut 58 de victime, iar până la acest moment 12 pacienți au fost transferați în spitalele din Europa, în țări precum Germania, Belgia și Austria. A fost activat mecanismul european de protecție civilă, astfel că pacienți intubați au fost transferați cu aeronave speciale în unitățile medicale din afara țării.

Totodată, pacienții cu arsuri grave sunt în continuare tratați și la București. În spitalele din țară sunt 32 de răniți, dintre care trei sunt în stare critică. Totodată, 12 pacienți au fost externați și 12 au fost transferați în afara României.

Ori de câte ori a avut loc o tragedie în România, au fost aduse în discuție centrele de mari arși. Medicii și politicienii au vorbit adesea despre construirea acestora și mai ales despre cât de mare este nevoia României de a avea un astfel ce centru medical.

"Un centru de arși costă în jur de 40 de milioane de euro. România are capacitatea pentru un centru de arși în fiecare regiune, mai ales că suntem, din păcate, țara cu cele mai multe arsuri, explozii, etc. din Europa (…) Am fi putut avea opt centre de mari arși pe care noi le-am aruncat la coș", spune medicul Tudor Ciuhodaru.

Ce presupun centrele de mari arși, de care România are atât de multă nevoie

Medicul Tudor Ciuhodaru a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a explicat, în exclusivitate, ce presupun aceste centre și cum pot face diferența în cazul pacienților cu arsuri grave. Centrul de mari arși acoperă toate tratamentele de care au nevoie victimele cu arsuri multiple și mai ales grave.

Un pacient cu arsuri grave are nevoie de o serie de îngrijiri speciale, iar centrele pentru mari arși pun la dispoziție atât aparatura, cât și personalul mult mai bine pregătit.

"Un centru de mari arși este un centru care îți acoperă toate tratamentele, evaluarea integrală a pacienților cu arsuri grave și aici trebuie să știm că ele sunt altfel calibrate pe ceea ce înseamnă dotare.

Au materiale în plus, au aparatură în plus, au posibilitatea să facă foarte multe manevre chirurgicale și nechirurgicale, legate de susținerea vieții, inclusiv baia arsului se face într-un anumit mod.

Există elevatoare, îl transporți pe niște dispozitive speciale ca să-l traumatizezi cât mai puțin, sunt lucruri care sunt standardizate, le-au făcut la nivel european și am zis că diferența dintre o unitate funcțională de arși și un centru de mari arși este ca diferența dintre o mașină și un avion. Cu acela ai o șansă", a explicat Tudor Ciuhodaru, pentru WOWbiz.ro.

Mecanismul european de protecție civilă, modificat în 2020

Cei 12 pacienți care sunt tratați în prezent în afara țării au fost transferați prin mecanismul european de protecție civilă, acesta fiind modificat în 2020.

România are, într-adevăr în prezent șansa să trimită pacienții în străinătate pentru tratament, însă mediul Tudor Ciuhodaru este de părere că realizarea centrelor de mari arși pe teritoriul țării noastre este cea mai importantă soluție pentru viitor.

"În 2020 am modificat acest mecanism european de protecție civilă, eram în Comisia de Sănătate a Parlamentului European. Atunci a fost adoptat noul mecanism european de protecție civilă care ne-a permis la ora actuală să transferăm 12 pacienți în străinătate, dar repet asta cu mutatul de colo – colo pe cerul UE, nu face binele întotdeauna.

Există și inconveniente legate de transport așa că mi se pare esențială să găsim tratamente în România. Nu o spun pentru prima dată, ar trebui să fie tratați la București, la Iași, oamenii exact ca la Bruxelles", a mai precizat el.

Bilanțul victimelor după tragedia de la Crevedia

Tragedia de la Crevedia a îngrozit întreaga țară. Zeci de pompieri au ajuns la spital cu arsuri, după ce a avut loc cea de-a treia explozie de la stația GPL din localitate. Printre victimele tragediei de sâmbătă seara se numără pompieri, jandarmi, dar și civili.

Potrivit ultimului bilanț al autorităților, trei dintre victimele tragediei de sâmbătă sunt în stare critică. În spitalele din România sunt internați 32 de pacienți, dintre aceștia 29 fiind în stare medie sau ușoară. Până acum au fost externați 12 pacienți, iar alți 12 au fost trimiși la spitalele din străinătate. Două persoane au decedat în urma tragediei de la Crevedia.

