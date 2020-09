Ștefan Mandachi a locuit și în SUA

Ștefan Mandachi, patron al resaurantelor ”Spartan” a devenit celebru după ce a inițiat și promovat mișcarea ”șîeu”, în perioada guvernării PSD. Mandachi a realizat simbolic un kilometru de autostradă în Moldova, trasmițând astfel guvernanților că cetățenii nu mai acceptă ca oameni nevinovați să moară pe șosele patriei din cauza lipsei infrastructurii. Acest gest l-a transformat pe tânărul antreprenor într-un adevărat inamic al politicienilor acelor vremuri care au aruncat pe piață diverse zvonuri, cum ar fi acela că este omul unor servicii secrete.

Ștefan Mandachi este avocat, ca meserie de bază

Ștefan Mandachi are 34 de ani și are o afacere de zeci de milioane de euro pe an în domeniul alimentar. De asemenea, el a investit anul acesta și în sectorul imobiliar și cel al dezinfectanților. Totuși, Mandachi, patronul restaurantelor ”Spartan” nu are pregătire în buseiness. Meseria lui de bază este cea de avocat, la fel ca și fratele lui. Se trage însă dintr-o familie de mici întreprinzători, tatăl lui având, de asemenea, un business.

Ștefan Mandachi, liderul mișcării ”Șîeu”

Ștefan Mandachi a dezvăluit că încă din timpul facultății de Drept avea tot felul de idei antreprenoriale, considerate mult prea îndrăznețe pentru acea vreme. Apoi, după cum el însuși a dezvăluit, la puțină vreme după ce a devenit avocat cu acte în regulă, i s-a ivit ocazia de a închiria un spațiu într-un centru comercial din Suceava și acolo a deschis primul restaurant ”Spartan”, cu specific grecesc.

Mandachi s-a îndrăgostit de mâncarea grecească în vacanțe

Ce legătură are un avocat cu mâncarea grecească? Ei bine, nu este greu de răspuns la această întrebare. Mandachi este îndrăgostit de cultura elenă, după ce a vizitat aceast țară de nenumărate ori în timpul vacanțelor. Și-a dat seama că, la fel ca el, sunt mulți români îndrăgostiți de bucătăria grecească. Și atunci s-a gândit să deschidă un restaurant cu specific grecesc.

Ce-l face însă deosebit față de alte localuri din țară, cu același specific. Mandachi a fost unul dintre primii români care au folosit sistemul de francizare pe un brand românesc. Mai precis, Mandachi își împrumută brandul altor afaceriști din alte orașe, care pot să vândă produsele sub sigla respectivă în schimbul unei sume pe care o plătesc anual. Este cam ceea ce fac McDonalds sau KFC la nivel internațional, doar că în domeniul Horeca sunt destul de puține branduri românești valoroase, pentru care să merite să plătești o franciză.

Anul trecut, Mandachi a anunțat că iese din Barou

Ștefan Mandachi este unul dintr pionierii franzicării la nivel de brand românesc, iar în acest moment, acest sistem îi aduce mai mulți bani decât restaurantele pe care le controlează propriuzis el.

"O afacere cu restaurante îți oferă posibilitatea să te dezvolți mai rapid în sistem de franciză în România. Și așa piața de franciză este total neexperimentată și nedezvoltată. Nu îmi dau seama unde a ajuns, pentru că nu există piață de franciza în România. În afară de francizele din afară, la noi în România sunt foarte puțini francizori adevărați, cu potențial. Și am sesizat nișa asta, o zonă subdezvoltată", a povestit Ștefan Mandachi pentru wall-street.ro.

Ștefan Mandachi a construit primul kilometru de autostradă în Moldova

Ștefan Mandachi a renunțat, anul trecut, de bunăvoie, la meseria de avocat, pentru care s-a pregătit în timpul facultății. În mai 2019, Mandachi s-a retras din Barou. El va putea să practice din nou această meserie doar în momentul în care va susține un nou examen de reintrare în Barou.