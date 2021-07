Ce profesie are la bază Vlăduța Lupău? Fanii au rămas surprinși când au auzit

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram] 21:53, iul 12, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Toată lumea o știe pe Vlăduța Lupău ca fiind una dintre cele mai talentate interprete de muzică populară, însă puțini cunosc un detaliu important din viața artistei, legat ceea ce a studiat înainte de a urma o carieră în muzică.

Ce studii are la bază soția lui Adi Rus?

Cu toate că și-a creat un renume de foarte mult timp în lumea muzicii, Vlăduța Lupău nu a vorbit foarte mult în public despre viața ei de dinainte de a deveni cunoscută și de a se căsători cu fotbalistul Adi Rus. Artista a împărtășit deseori cu urmăritorii momente importante din privat, însă abia recent a adus vorba de meseria pe care o are, de fapt, la bază.

Frumoasa cântăreață are studii care nu au nicio legătură cu muzica și la continuitatea cărora a renunțat, în favoarea carierei pe care și-a clădit-o în prezent. Vlăduța a povestit recent, în cadrul unei emisiuni tv, faptul că a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară, în urmă cu cinci ani.

Soția lui Adi Rus a mărturisit că rămăsese la doctorat, pe care a fost nevoită să îl întrerupă din cauza muzicii, care i-a ocupat tot timpul: "Am rămas la doctorat, dar nu l-am terminat, pentru că nu am timp și cumva îmi pare rău. Îmi pare rău așa... pentru că eu eram dedicată medicinei, nu aveam în gând că o să ajung cu muzica mare, că o să mă cunoască lumea, deși îmi doream", a declarat solista în cadrul acelei emisiuni.

Mama și tatăl Vlăduței Lupău[Sursa foto: Instagram]

Medicina este tradiție în familia Vlăduței Lupău

Vlăduța nu este singura din familie care a terminat Facultatea de Medicină Veterinară, ci dimpotrivă.

Mama, tatăl și fratele cântăreței practică, de asemenea, aceeași meserie pe care frumoasa șatenă o are la bază. Dragostea insuflată de părinți pentru animale au făcut-o pe soția lui Adi Rus să aleagă același drum, însă destinul i-a scos în cale muzica, și de atunci nu a mai putut renunța la viața de artist.

Cât despre reacția familiei la auzul veștii că renunță la medicină, aceștia nu au fost foarte încântați de decizia Vlăduței, însă și-au susținut copilul și acum sunt mândri de cât de departe a ajuns: "Când am văzut că lumea mă cheamă, mă cheamă... am zis, băi, oamenii aceștia chiar mă iubesc...Și am zis: las deoparte medicina și văd eu dacă îi vine vremea... deși cred că nu-i vine. Lasă, că e mama medic veterinar, tata, fratele. E tradiție de familie. Tata are fermă, eu am câine. Da e câine de curte, nu am timp ca să îl iau cu mine în mășină sau poșetă, nu-i cazul. N-au fost foarte fericiți, îți spun sincer. Bunica mea, unchii mei, mama, tata au zis ce ”lai lai la”. Și apoi au zis: lasă că nu mai mergi mult (nr. la evenimente), lasă că drumurile te omoară, că nopțile...", a mai precizat solista, în aceeași apariție tv.