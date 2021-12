Ce profit a avut firma Denisei Tănase de la Bambi. A transformat-o în milionară în euro

In articol:

Denisa Tănase este o cântăreață din România în vârstă de 34 de ani. Aceasta a devenit cunoscută odată cu proiectul Bambi, din care făcea parte și sora sa, Raluca Tănase.

Denisa și-a început cariera muzicală la „Palatul Copiilor” din București și a terminat cursurile la Universitatea Națională de Muzică București. Primul videoclip al trupei Bambi a fost lansat în luna august a anilor 2000 și se numește „Doi ochi căprui”. În anul 2015, trupa Bambi s-a destrămat, iar cele două surori și-au început cariere solo, declarând că proiectul Bambi nu va dispărea niciodată.În urmă cu trei ani, Denisa Tănase se aventura în lumea afacerilor, dorindu-și să înființeze o firmă de parfumuri. Iată, cum de la investiția inițială de 500 de euro, fosta componentă a trupei Bambi a ajuns să dețină peste 40 de parfumerii în Europa!

Denisa Tănase de la Bambi are peste 40 de parfumerii în Europa

Denisa Tănase de la Bambi a fost invitată recent la podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”. În cadrul acestuia, cântăreața a abordat subiectul afacerii sale. Denisa a mărturisit că a fost și este ajutată de soțul său, Mircea Brânzei, dar și de sora sa Raluca Tănase. De asemenea, tânăra afaceristă a povestit că toată afacerea a început cu o investiție de 500 de euro, la o măsuță în mansarda firmei soțului ei și că ea s-a ocupat singură de afacere timp de opt luni de zile.

, au fost cuvintele Denisei de la Bambi pentru Mihai Morar.În prezent, Denisa Tănase are peste 40 de parfumerii „My Geisha” în Europa, dintre care mai bine de 30 se află pe teritoriul României, iar restul în afara țării.Anul acesta a fost inaugurat un magazin în Cannes.

Denisa Tănase [Sursa foto: instagram.com/denisa_tanase]

Ce profit i-a adus firma Denisei Tănase

De la investiția inițială de 500 de euro, potrivit sursei viva.ro Denisa Tănase are în prezent o cifră de afaceri de 4 milioane de euro. Lanțul de magazine „My Geisha” i-a adus cântăreței de la Bambi profituri uriașe. Conform sursei fanatik.ro, firma a avut o cifră de afaceri de 10.939.810 de lei în anul 2020. De asemenea, profitul a fost unul pe măsură, adică 3.514.084, aproximativ 700.000 de euro. Iar conform aceleiași surse, în doar doi ani, Denisa Tănase ar fi câștigat circa un milion de euro.

Întrebată de Mihai Morar care este secretul reușitei, Denisa a răspuns că este nevoie de foarte multă muncă, dar și de oameni care să te ajute și să te susțină: „Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă. Și când spun foarte multă, mă refer la muncă, zi de zi, fără oprire. În al doilea rând, am avut ambiția să urmăresc ideile pe care mi le-am proiectat. Am avut familia lângă mine. Pe soțul meu, pe sora mea, iar atunci mi-a fost mai ușor. În multe lucruri, soțul meu m-a și împins din spate, el este cel care m-a sfătuit să îmi asum anumite riscuri și am avut rezultatele acestea.”, au fost cuvintele afaceristei.

