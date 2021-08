Ce promisiuni electorale a făcut Nicușor Dan la un an de la alegeri: ”Marile parcuri vor fi reamenajate, pe centură va apărea o perdea forestieră...”

Nicușor Dan [Sursa foto: Captură Video] 17:36, aug 2, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Nicușor Dan le-a făcut bucureștenilor noi promisiuni la aproape un an de când a devenit edilul Capitalei. Primarul Bucureștiului are de gând să folosească banii din PNRR pentru un oraș mai verde. Pe lista proiectelor Primăriei Capitalei se regăsește amenajarea parcurilor mari, plantarea de păduri urbane și o perdea forestieră pe centură.

„ Pentru crearea de noi spaţii verzi, Primăria Municipiului Bucureşti a prevăzut în lista proiectelor propuse pentru PNRR mai multe intervenţii“, au spus reprezetanţii Primăriei, conform Ziarului Financiar.

Citeste si: Nicușor Dan vrea să achiziționeze 100 de autobuze electrice. Primarul General al Capitalei, noi acuzații la adresa Gabrielei Firea: "O promisiune neonorată a fostei administraţii"

Cu ajutorul banilor europeni, Primăria Municipiului București are de gând să amenajeze 185 de hectare de spaţiu verde nou, să facă parcuri noi, scuaruri, grădini publice, păduri urbane, să refacă aliniamente stradale pe arterele majore, să construiască centre culturale de cartier sau baze sportive de cartier pe terenurile municipalităţii. Potrivit informațiilor transmise de sursa citată, PMB a mai transmis că unul dintre proiecte vizează amenajarea Parcului Natural Lacul Văcăreşti şi împădurirea a cel puţin 10 ha de teren în această arie naturală protejată unică în Europa.

București[Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Nicușor Dan, declarații de ultimă oră despre modernizarea Capitalei

” În ședința de astăzi a CGMB am reușit să trecem mai multe proiecte importante pentru București, prin care creăm condițiile pentru modernizarea transportului public, eliminăm cheltuielile inutile și aducem fonduri suplimentare la bugetul Primăriei Capitalei.

Astfel, am reușit să stabilim un preț corect pentru autobuzele electrice pe care Primăria Capitalei dorește să le achiziționeze pentru mai multe trasee din București. Prețul asumat de fosta administrație era sub valoarea de piață, fapt care a dus la ratarea a două licitații organizate până acum. Decizia de astăzi ne permite să începem procedura de achiziție pentru 100 de autobuze electrice, prin fonduri europene, care vor oferi un transport civilizat pentru călători și care vor fi prietenoase cu mediul. Această achiziție va completa contractul pentru cele 100 de tramvaie, semnat în primăvara acestui an.

București[Sursa foto: PixaBay]

Un alt mesaj important pe care l-am transmis a fost determinarea de a desființa companiile municipale și de a elimina, în acest fel, risipa din banii bucureștenilor. Astăzi am făcut încă un pas în această direcție, prin votarea proiectelor de hotărâre de dizolvare și lichidare a trei companii municipale.

Tot astăzi, am votat un proiect prin care invităm bucureștenii și societatea civilă să decidă asupra modului în care sunt cheltuiți banii din bugetul public. Proiectul de bugetare participativă prevede alocarea anul acesta a unui buget de 2 milioane lei, iar prin intermediul acestei măsuri vor putea fi propuse proiecte de dezvoltare a Capitalei în valoarea maximă de 500 de mii fiecare.

Nu în ultimul rând, menționez faptul că am actualizat cu valoarea de piață contractul pe care Primăria Capitalei îl avea cu McDonald’s pentru șase locații din București. În urma acestei decizii, în bugetul Capitalei vor intra 5 milioane de lei anual, față de 1 milion cât este în prezent”, este mesajul postat pe Facebook, de edilul Bucureștiului.