Ce reacție a avut Maria Ilioiu la percheziția de la clinica vedetelor. Frumoasa ispită a fost desfigurată în urma unei proceduri făcute aici

Maria Ilioiu 18:24, iun 17, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

La începutul lunii iunie, Poliția a efectuat mai multe percheziţii în Bucureşti şi în alte 24 de judeţe, pentru acuzaţii de evaziune fiscală, spălare de bani, vătămare corporală, fals intelectual şi exercitarea fără drept a unei profesii ce vizează inclusiv „clinica vedetelor” din Capitală.

Maria Ilioiu a pierdut procesul cu medicii care ar fi desfigurat-o

Maria Ilioiu i-a acuzat pe medicii de la „clinica vedetelor” din București că ar fi desfigurat-o. Vedeta a reclamat faptul că s-ar fi ales răni pe față în urma unei intervenții estetice, un peeling chimic, făcut anul trecut, în luna ianuarie.

Citeste si: Maria Ilioiu, la aproape 5 luni după ce i-a fost distrusă fața printr-un tratament: „Pielea arată ca și cum e tăbăcită”

Maria Ilioiu, desfigurată

După ce a avut mai multe apariții televizate în care a povestit ce i s-a întâmplat, reprezentanții clinicii de înfrumusețare au dat-o în judecată pe Maria Ilioiu pentru defăimare și au câștigat la primul termen. Fosta ispită a fost obligată așadar să scoată tot ce a postat pe rețelele de socializare despre clinică, în ultimul an.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

„Admite cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale. Obligă pe pârâtă să sisteze desfăşurarea oricărei acţiuni la adresa reclamantei şi a mărcii înregistrate deţinute de aceasta în emisiuni televizate, prin intermediul reţelelor de socializare online, vlog, Youtube sau orice alte platforme online similare, până la soluţionarea definitivă a dosarului", este decizia instanței.

Citeste si: VIDEO. Percheziții la o clinică de înfrumusețare din București, frecventată de vedete. Ar fi făcut intervenții estetice fără a avea dreptul

Maria Ilioiu s-a conformat deciziei judecătorești și le transmite fanilor că și-a făcut datopria de a-i informa în legătură cu pericolul din clinica respectivă. „Vă aduc la cunoștință că am intrat în posesia unei hotărâri judecătorești, în baza căreia mi se interzice să mai povestesc ceva despre cazul meu. Vă aduc la cunoștință că nu am pierdut nici un proces, ci doar că nu am dreptul să fac nici o referie până la o hotărâre judecatoarească.

Deci momentan aștept soluții definitive cu privire la experiența mea. Deci până când procesul nu va fi gata, până la finalizarea acestor demersuri, nu pot să îmi exprim păreri...Consider că am spus înainte ceea ce am avut de spus, nu mă repet, iar persoanele ce au auzit ce am avut de spus, au luat decizii în cunoștință de cauză”, a fost reacția recentă a Mariei Ilioiu, pe Facebook.

Maria Ilioiu, vedetă de televiziune

Poliția a efectuat zeci de percheziții la mai multe clinici de înfrumusețare din țară

Peste 100 de percheziţii au avut loc la începutul verii în Bucureşti şi în alte 24 de judeţe, fiind vizată o clinică de înfrumuseţare din Capitală, preferată de vedetele din showbiz-ul românesc. Acuzaţiile sunt de evaziune fiscală, spălare de bani, vătămare corporală, fals intelectual şi exercitarea fără drept a unei profesii.

„ Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 45 de percheziții domiciliare (12 în București, 8 în Buzău, 2 în Ilfov, 2 în Timiș și câte una în Argeș, Arad, Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava, Sibiu, Vâlcea) și pun în executare 7 mandate de aducere.

Activitățile sunt derulate într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, exercitarea fără drept a unei profesii, vătămare corporală și fals intelectual", se arăta în comunicatul dat de Poliția Română.