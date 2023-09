Ce relație are, de fapt, Liviu Vârciu cu iubitul fiicei sale? Tânărul nu s-a abținut și a dezvăluit care este adevărul: „Nu am apucat să vorbim foarte mult”

In articol:

Liviu Vârciu este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară care duce în spate o carieră de excepție. Pe lângă meseria pe care o are, artistul are și o familie superbă, de care se bucură zi de zi.

Cum se înțelege Liviu Vârciu cu iubitul Carminei

Una dintre cele mai mari mândrii ale sale este fiica lui cea mare, Carmina, care recent și-a făcut un iubit. Cum se înțelege acesta cu faimosul Liviu Vârciu?

Carmina, fiica cea mai mare a lui Liviu Vârciu, a devenit o domnișoară superbă, iar în viața ei a apărut și un iubit. Cei doi au o relație de puțin timp, însă se înțeleg foarte bine și deja și-au cunoscut părinții unul altuia. Chiar dacă Liviu Vârciu nu a vorbit până acum despre relația fiicei sale, iubitul ei nu au ezitat să ofere mai multe detalii. Băiatul care i-a furat inima a mărturisit că nu s-a văzut de prea multe ori cu prezentatorul TV, însă fiecare întâlnire a decurs destul de bine, semn că Liviu este încântat de cum decurg lucrurile în viața sentimentală a fiicei sale celei mari.

„În jur de două luni (n.r. cât timp a trecut de când tânărul a cucerit-o pe Carmina), cam așa. Noi ne cunoaștem cam de un an și am început să facem clipuri pe internet în primăvară, dar prin iunie am început să avem o relație. M-am înțeles bine cu el (n.r. cu Liviu Vârciu) până acum. Nici nu am apucat să vorbim foarte mult, dar de fiecare dată când m-am văzut cu el a fost totul ok, ne-am înțeles bine”, a spus iubitul Carminei Vârciu pentru Antena Stars.

Carmina Vârciu, declarații despre relația ei

Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut prin intermediul platformei TikTok, însă a durat câteva luni până când au decis să devină un cuplu. Chiar dacă în trecut Carmina Vârciu a evitat acest subiect, acum a mărturisit că se înțelege bine cu iubitul său, iar relația lor avansează în cea mai optimistă direcție.

„E foarte bine, avansează (n.r. relația). Nu avem foarte mult timp împreună, dar ne înțelegem destul de bine”, a mărturisit Carmina Vârciu pentru sursa menționată anterior.