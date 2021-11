Ce relație au avut Stela Popescu și Alexandru Arsinel. Cei doi au împărțit cu drag scena teatrului românesc

In articol:

Au trecut patru ani de când lumea teatrului și a cinematografiei a pierdut o mare actriță, Stela Popescu. Aceasta s-a stins din viață pe data de 23 noiembrie 2017, în urma unui stop cardio-respirator.

Ce relație a fost între Stela Popescu și Alexandru Arsinel

Stela Popescu a fost una dintre cele mai importante actrițe din România. Timp de mulți ani, toată lumea a crezut că între regretata actriță și colegul de scenă, Alexandru Arșinel, a existat mai mult decât o prietenie strânsă, mai ales că erau de nedespărțit.

Cei doi împărțeau scena la spectacole de fiecare dată, și deși formau o pereche perfectă în piesele de teatru, cei doi nu au recunoscut niciodată că între ei ar fi mai mult decât o simplă prietenie.

În urmă cu câțiva ani, Alexandru Arșinel a declarat că relația cu Stela Popescu a una strict profesională și că niciodată nu și-a încălcat jurămintele de nuntă, acesta fiind căsătorit de mai bine de 44 de ani.

"E fireasca tentatia publicului sa traga astfel de concluzii atunci cand ai o partenera atat de frumoasa si talentata. Spun ca e sotia ta sau alte ganduri nastrusnice.

Avem o relatie de camaraderie, strict profesionala. Ea a fost casatorita cu un om minunat, Puiu Maximilian, cel care a oferit osanza cuplului nostru pe scena. Eu sunt insurat de 44 de ani, cu o doamna minunata, care mi-a daruit doi copii", a declarat Alexandru Arsinel.

De asemenea, în urma acestor zvonuri, nici Stela Popescu nu a stat deoparte, și a declarat că nu s-a pus niciodată problema că ar fi ceva mai mult între cei doi.

Era o relație de prietenie, ca oricare alta, cu momente tensionate, dar și cu clipe frumoase, în care s-au sprijinit reciproc.

"Evident ca intr-o colaborare cat o viata de om mai apar si certuri si tensiuni, dar momentele in care am ras impreuna cu lacrimi sau in care ne-am sprijinit reciproc sunt infinit mai multe. In fond, asta inseamna prietenia", spunea Stela Popescu.

Regretul lui Alexandru Arsinel dupa moartea Stelei Popescu

Alexandru Arsinel a fost unul dintre cei mai afectați apropiați ai Stelei Popescu atunci când aceasta s-a stins din viață.

Timp de aproape 40 de ani, cei doi au fost parteneri pe scenă și prieteni în viața reală, iar la scurt timp după plecarea actriței, din această lume, a aflat cât de sinceră a fost prietenia Stelei Popescu.

Alexandru Arșinel a declarat că actrița l-a acceptat așa cum este el, acesta considerându-se o persoană mai căpoasă, și că regretă că nu i-a mulțumit pentru prietenia sinceră.

”În relaţia cu Stela eu eram mai căpos, dar ea îmi îngăduia cu o toleranţă extraordinară, mă înţelegea. Am aflat după ce am murit. Se întâmpla cu unii...mă mai muşcau şi ea mă apăra, să nu se ia de mine. Dacă ştiam treaba asta, o iubeam şi mai mult. M-a lovit extraordinar, nu ştiam asta(...)

Îmi pare rău că nu i-am spus niciodată cât de mult ţin la ea. Vine un moment când îţi dai seama că ai greşit şi nu mai poţi să te revanşezi, decât poate dincolo”, a mărturisit Alexandru Arşinel.