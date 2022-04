Ce relație au în prezent Cătălin Cazacu și Niko Delinescu, mama copilului său. Iubitul Ramonei Olaru a cerut-o în căsătorie, dar ea a refuzat

In articol:

Cătălin Cazacu se află într-o relație cu Ramona Olaru acum, însă sportivul a mai avut o relație din care a rezultat un copil pe nume Andrei. El și mama copilului său și-au spus adio la un moment dat, au decis să meargă pe drumuri diferite în viață, însă faptul că au împreună un copil i-a determinat să se străduiască să aibă o relație benefică pentru fiul lor.

Cătălin Cazacu a avut o relație cu Niko Delinescu. Recent, în cadrul unei emisiuni, partenerul Ramonei Olaru a dezvăluit în ce relații se află în momentul de față cu mama copilului său.

Ce relație este între Cătălin Cazacu și Niko Delinescu

Cătălin Cazacu îi poartă un respect considerabil lui Niko Delinescu, mărturisind că au o relație sănătoasă. Sportivul știe că viața fostei sale partenere nu a fost deloc ușoară și a fost nevoită să treacă prin multe greutăți de-a lungul timpului.

„Timpul le rezolvă pe toate. Eu cu mama copilului meu avem o relație atât de mișto. (…) Am ajuns să o respect pentru că știu prin câte a trecut”, a mărturisit sportivul.

Niko Delinescu [Sursa foto: Facebook]

Acum ceva timp, Niko Delinescu a avut și ea ocazia să vorbească despre relația pe care a avut-o cu Cătălin Cazacu, tatăl copilului ei. Cu numai un an înainte să-l cunoască pe sportiv, Niko a trecut printr-o dramă după ce soțul ei a decedat.

Nu a fost pregătită să se recăsătorească la vremea aceea, cu toate că a fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu.

„Cătălin Cazacu m-a cerut de soție, dar eu nu mai eram pregătită, după ce am pierdut primul soț nu am mai putut face acest pas. (…) Andrei are 11 ani și este pasionat de motociclism. Am amânat acest moment, am încercat toate sporturile, dar când s-a urcat prima dată pe motor s-a îndrăgostit și s-a îndrăgostit și motorul de el”, a declarat Niko Delinescu în cadrul unei emisiuni.