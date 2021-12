Ce retete le poti pregati celor dragi pentru pranz?

In articol:

Una dintre marile provocari pentru orice gospodina este aceea de a gasi zi de zi noi retete, astfel incat toata familia sa se bucure. Nu poti gati foarte des acelasi fel de mancare si nici sa te bazezi pe aceleasi ingrediente pentru a diversifica meniul.

Pui cu gutui la cuptor

De exemplu, daca azi ai gatit mazare cu pui , maine nu poti gati pui cu orez, pentru ca felurile de mancare se aseamana in multe privinte. Prin urmare, la un moment dat nu-i exclus sa ramai in pana de idei si sa nu mai stii ca sa le pui pe masa celor dragi. Pentru a-ti fi de ajutor in astfel de momente, iti oferim cateva retete numai bune pentru masa de pranz, spre exemplu:

Este o reteta pe care doar toamna o poti gati, asa ca de ce sa nu profiti de ocazie, acum, ca s-au copt gutuile?! Pentru a prepara aceasta reteta ai nevoie de:

cinci pulpe dezosate, dar poti folosi si piept de pui;

doua gutui de marime medie;

5-6 cartofi;

doua linguri de ulei;

o lingura de sos de soia;

o lingurita de pudra de ghimbir;

o lingurita de miere.

Carnea se spala si se taie bucati, iar, in timp ce se scurge, se amesteca intr-un bol sosul de soia, ghimbirul, mierea si o lingura de ulei. Cu aceste amestec se unge carnea pe toate partile, dupa care cartofii se taie cuburi, iar gutuile in felii de circa doi centimetri grosime. Cealalta lingura de ulei se pune la incins intr-o tigaie, dupa care se adauga carnea, care se lasa sa se rumeneasca usor.

Apoi, intr-o tava se asaza cartofii si feliile de gutui pe margine, iar in mijloc, bucatile de carne. Amestecul de soia, ghimbir, miere si ulei ramas se toarna pe deasupra, apoi tava se pune la cuptor circa o jumatate de ora, la o temperatura de 180 de grade.

Salata de cartofi

Pe cat e de usor de preparat, pe atat este de delicioasa, iar pentru a-i delecta cu ea pe cei dragi ai nevoie de urmatoarele ingrediente:

un kilogram de cartofi;

un macrou afumat sau o conserva de ton intreg, in functie de preferinte;

doua cepe rosii;

150 de grame de masline;

200 de grame de maioneza;

zeama de la o lamaie;

sare si piper, dupa gust.

Creveti in sos de usturoi

O mancare exotica, usoara, care se poate pregati in cel mult jumatate de ora. Lista de ingrediente cuprinde:

300 de grame de creveti decorticati;

5 linguri de ulei de masline;

4 catei de usturoi;

un ardei iute;

piper;

un pahar cu vin alb;

zeama de lamaie;

cateva fire de patrunjel.

Uleiul de masline se pune la incins, adaugand mai intai usturoiul taiat cubulete si ardeiul iute, rondele. Cand usturoiul devine auriu, se adauga crevetii care se intorc pe ambele parti in ulei pana se inrosesc. Se adauga apoi vinul si piperul si se mai lasa aproximativ 5 minute pe foc. La final se presara pe deasupra patrunjelul si zeama de lamaie, iar masa-i gata.

Nu ne mai ramane decat sa iti uram spor in bucatarie, cu speranta ca te-am ajutat sa le faci o surpriza placuta celor dragi.

