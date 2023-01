Ce riscă Matei Dima, după ce a fost prins la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. BRomania a semnat un acord de recunoaștere: "Dacă nu plătește amenda, ajunge în spatele gratiilor" | EXCLUSIV

In articol:

În martie 2021, Matei Dima a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise și a alcoolului. Actorul a recunoscut în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești acuzațiile care i s-au adus, solicitând încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Matei Dima, condamnat la amendă penală

Actorul a fost prins sub influența drogurilor și a băuturilor alcoolice în județul Brașov, în zona stațiunii Râșnov, după ce aparatul DrugTest a afișat un rezultat pozitiv. Pe numele său s-a întocmit un dosar penal pentru „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe". Cererea de încheiere a acordului de recunoaștere de vinovăție a fost acceptată de procurori.

În data de 26.01.2023 a fost emisă hotărârea Judecătoriei Zărnești cu drept de apel prin care acordul de recunoaștere a vinovăției a fost validat. În consecință, Matei Dima a primit amenda penală de 10 000 de lei, sumă pe care trebuie să o plătească în termen de 3 luni de la pronunțarea deciziei definitive, sau eșalonat, în rate lunare, pe o perioadă de maxim 2 ani.

„În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 28.11.2022 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești cu inculpatul DIMA MATEI, în dosarul de urmărire penală nr. 314/P/2021. În temeiul art. 396 alin. (2) cu aplicarea art. 480 alin. (4) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul DIMA MATEI la pedeapsa amenzii penale de 10.000 lei (200 zile-amendă a câte 50 lei pentru fiecare zi-amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de „Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, prevăzută de art. 336 alin. (2) Cod penal. Pune în vedere inculpatului obligaţia prevăzută de art. 559 alin. (1) C. proc. pen., de a depune recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii şi prevederile art. 63 Cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, dacă cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii. Aduce la cunoştinţă inculpatului că, în temeiul prevederilor art. 559 Cod de procedură penală, poate solicita eşalonarea plăţii amenzii, în rate lunare, pe o perioadă de maxim 2 ani. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă inculpatul DIMA MATEI la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 26.01.2023”, se arată în minuta deciziei Judecătoriei Zărnești.

Ce riscă Matei Dima, dacă nu plătește amenda penală?

Decizia nu este definitivă în ceea ce privește cazul lui Matei Dima. BRomania ar putea risca închisoarea dacă nu plătește amenda penală la care a fost condamnat în urma descoperirii faptului că a urcat la volan sub influența alcoolului și substanțelor interzise. WOWbiz a stat de vorbă cu avocatul Adrian Cuculis, pentru mai multe explicații.

"Nu are cum să scape de amenda respectivă, pentru că este o condamnare legală amenda penală, iar amenda asta penală de care discutăm noi, teoretic, dacă nu o plătești, se transformă în închisoare. Dacă nu plătește, există riscul să ajungă în spatele gratiilor.", a explicat avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

