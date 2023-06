Ce riscă soțul Danei Roba, după ce ar fi lovit-o cu un ciocan în cap?! Vedeta este în stare critică la ATI: "Pedepsele sunt mai mari când e vorba de violența în familie" | EXCLUSIV

In articol:

Familia Danei Roba traversează o perioadă extrem de grea, după ce vedeta ar fi fost lovită cu ciocanul în cap, chiar de soțul ei. Frumoasa brunetă a ajuns pe mâinile medicilor din Timișoara luni, după ce soțul său a sunat la 112 și a chemat salvarea.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri și alte violențe în cadrul familiei. Tânăra a fost operată de urgență la Timișoara, intervenția chirurgicală fiind una extrem de dificilă. Medicii au avut nevoie de mai bine de nouă ore ca să îi salveze viața vedetei și în continuare Dana Roba se află în stare critică. Familia vedetei este devastată de cele întâmplate.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Ce riscă soțul Danei Roba, după ce ar fi lovit-o pe vedetă cu un ciocan în cap

Soțul Danei Roba a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii efectuează cercetări în continuare, iar vedeta se află la ATI, în stare gravă. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis, pentru a afla ce pedeapsă riscă bărbatul, dacă oamenii legii îl vor găsi vinovat.

"Vorbim de violență în familie pe zona de infracțiune de tentativă de omor. Pedeapsa pornește de la 10 la 15 ani și pe tentativă se reduce această pedeapsă la jumătate. Din nefericire nu, în cazul în care am vorbi de tentativă la omor, în niciun caz nu ar avea cum să scape de închisoare.

Tot ce presupun infracțiunile acestea din zona familiei și violența în familie, pedepsele se majorează cu o pătrime față de cele inițiale.

În momentul în care este lovită în cap persoana respectivă cu un ciocan, mi se pare absolut normal să fie încadrată la tentativă la omor. Nici nu încape în discuție chestiunea aceasta. Sigur că este vorba și de loviri și alte violențe, dar părerea mea este că este o greșeală. Dacă persoana era lovită cu ciocanul în degetele de la picioare, evident că nu era tentativă la omor, dar dacă vorbim despre cap, deci despre o zonă absolut vitală, atunci ar trebui, cel puțin așa spune regula bunului simț juridic, pentru că vorbim despre o zonă care are potențială să-l termine", a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba și soțul său [Sursa foto: Instagram]

Prietenii și familia se roagă pentru Dana Roba

Dana Roba a ajuns în stare critică la spital, după ce a fost lovită cu ciocanul în cap. Cel care ar fi maltrata-o pe cunoscuta brunetă ar fi fost chiar soțul său. Tragedia a avut loc în apartamentul conjugal, iar luni make-up artista a fost transportată de urgență la spital.

Familia și prietenii se roagă pentru binele ei, după ce a fost supusă unei operații extrem de complicată, ce a durat mai bine de nouă ore. "Dana este într-o stare critică în continuare. Este o stare foarte critică. Noi suntem devastați", au precizat apropiați ai familiei, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua se numără printre vedetele care i-au trecut adesea pragul make-up artistei și care se roagă în prezent pentru binele său.

"Am vorbit cu sora ei, dar nu știu mai multe decât știe deja toată lumea. Știu că a trecut printr-o operație, atât am reușit să vorbesc. Am întrebat-o dacă starea ei este stabilă și dacă poate să primească pe cineva în spital și mi s-a spus că deocamdată nu lasă pe nimeni să intre la ea.

Dumnezeu să îi ajute, eu chiar sunt cu sufletul alături de ea și până la urmă nu știu ce a fost acolo și nu vreau să îmi dau cu părerea pentru că nu sunt în măsură. În fiecare familie sunt discuții, fiecare știe cel mai bine cum să gestioneze treaba aceasta", a explicat Carmen de la Sălciua, pentru WOWbiz.ro.

