După ce a postat pe canalul de YouTube un videoclip prin care instiga la violarea minorelor pentru felul în care se îmbracă, vloggerul Alexandru Bălan riscă ani grei de închisoare. Acesta ar putea să fie privat de libertate 12 ani pentru fapta sa. Clipul lui Alexandru Bălan a revoltat sute de internauți, printre care și vedete.

”Eu, dacă nu eram în nicio relație de 5 ani, credeți-mă că profitam de toate copilele de 14 și 15 ani.”, a spus vloggerul pe canaul său de YouTube.

Ani grei de închisoare pentru vloggerul Alexandru Bălan

După ce și-a dat seama că vorbele lui îl pot băga în închisoare, tânărul a scris un mesaj prin care susținea că tot ce a spus a fost doar o glumă proasrtă și chiar și-a cerut scuze pentru cele spuse. Cu toate astea, Poliția s-a autosesizat în acest sens, iar cunoscutul vlogger riscă 12 ani de închisoare în urma faptei pe care a comis-o fără să-și dea seama de riscurile la care se supune.

”A fost o glumă extraordinar de proastă. Recunosc lucrul acesta și îmi cer scuze. Respect toate femeile din viața mea. Eu am fost crescut de mama mea. Ea mi-a oferit cea mai bună educație. Tot acest clip este făcut de foarte, foarte mult timp.

Nu aveam cea mai bună gândire, mentalitatea, nu știam că mă adresez acestui public tânăr. Luam totul la mișto, eram doar în goana după like-uri, după vizualizări. Îmi doream doar ca să se uite lumea la mine. Nu am crezut că o să se ajungă aici.” , a fost mesajul pe care Colo l-a transmis astăzi pe YouTube, în semn de regret pentru ceea ce a făcut.

Declarațiile controversate făcute de Alexandru Bălan, zis Colo

Vloggerul Alexandru Bălan a povestit în cadrul unei transmisiuni live pe platforma Twich despre prima experiență sexuală pe care a avut-o cu o fată care avea mai puțin de 18 ani.

„Eram atât de îngrozit c-o să mă bage la puşcărie copila aia, că gen n-ai voie să f*** minori“, a povestit el.

Vloggerul român a spus că minorele care se îmbracă provocator merită să fie violate, stârnind revolta internauților.

„Eu dacă nu eram cu iubita mea, f***am toate copilele de 15 ani!”

În ciuda faptului că un urmăritor i-a transmis un mesaj în care îl numea pedofil, Colo a continuat să facă afirmații scandaloase. El a povestit că a văzut pe stradă o adolescentă îmbrăcată provocator și a descris modul în care ar viola-o.

„Am văzut o fată de 15 ani în pantaloni scurți. Aia merită violată! La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“, a spus vloggerul Alexandru Bălan pe stream-ul live de pe platforma Twich.