Ce ritual are Simona Pătruleasa în fiecare dimineață, de când prezintă matinalul Știrilor Kanal D! I-a mărturisit lui Bursucu: „Nu cred că poți să îți imaginezi”

In articol:

De astăzi, 23 mai, Simona Pătruleasa prezintă matinalul Știrilor Kanal D, de la ora 07:00 și, fiind o schimbare nouă chiar și pentru ea, îndrăgita prezentatoare a fost invitată în cadrul emisiunii ”Dimineața cu noi”, difuzată pe Kanal D, pentru a vorbi despre prima zi în care s-a aflat la pupitrul știrilor, încă

de la prima oră a dimineții.

Ei bine, Simona Pătruleasa a povestit pe îndelete și despre rutina de dimineață, aceea înainte de a ajunge în redacție, dezvăluind la ce oră s-a trezit, dar și ce a făcut până să ajungă la locul de muncă.

„Nu am putut să dorm, așa că m-am trezit la 3”

Simona Pătruleasa a dezvăluit în cadrul ediției de astăzi a emisiunii ”Dimineața cu noi” cum a fost prima zi la matinal. Cât despre trezirea de dimineață, îndrăgita prezentatoare a mărturisit că nu reprezintă deloc o problemă pentru ea, asta pentru că, în general, este o persoană matinală, căreia îi place să se trezească devreme.

„Să știi că nu a fost grea (n. red. prima zi la matinal), pentru că eu sunt matinală. Eu mă trezesc foarte devreme. Nu am putut să dorm, așa că m-am trezit la 3. Petreceau oamenii și m-am trezit destul de devreme, dar sunt bine. Mă trezeam foarte devreme, îmi făceam o cafea, mă uitam la voi, acum e puțin altfel. Sper să mă obișnuiesc cât mai repede. E puțin altfel.”, a mărturisit Simona Pătruleasa, în cadrul emisiunii ”Dimineața cu noi”, difuzată pe Kanal D.

Cât despre ritualul de dimineață, Simona Pătruleasa a mai precizat că și-a pus alarma la ora 04.45, însă din cauza faptului că nu a putut dormi, aceasta s-a trezit la 03.00

și pentru a umple timpul rămas până să plece către redacție, îndrăgita prezentatoare a ieșit pe terasă pentru a uda florile.

„M-am trezit la 3, dar eu am pus ceasul la 5 fără un sfert. Îmi fac o cafea, mă machiez, încerc să mă binedispun. Printre altele vreau să îți mărturisesc că am avut 10 minute în care am ieșit pe terasă și am udat florile, asta nu cred că poți să îți imaginezi. La 5:30 eu udam florile. Am venit repede, repede aici și m-am întâlnit cu colegii din redacție”, a mai spus îndrăgita prezentatoare.

Simona Pătruleasa a vorbit și despre fiica sa, Ingrid

Prezentatoare de știri a mai spus că fiica sa, Ingrid, a venit zilele trecute în vizită în platoul știrilor, iar Simona a pus-o la pupitru pe cea mică, însă vedeta Kanal D a explicat că deocamdată fetița sa este încă la o vârstă fragedă, așa că nu știe dacă o va urma sau nu în carieră.

Ce meserie are, de fapt, la bază, Simona Pătruleasa? "Am ajuns întâmplător să lucrez în televiziune"

Cu toate acestea, Simona Pătruleasa a specificat că îi va fi alături fiicei sale, indiferent pe ce drum ar vrea să meargă.

„A venit cu mine zilele trecute și am pus-o la pupitru să spună: „Sunt Ingrid Ivanof și vă prezint Știrile Kanal D”. Nu cred. E prea mică să își dea seama ce drum va urma. De la 5-6 ani mi-a tot repetat că nu vrea să fie cunoscută drept fiica mea, vrea să își croiască propriul drum, lucru care mă bucură. Nu vreau să îi dictez ce să facă, să îi trasez drumul ăsta.”, a mai precizat Simona Pătruleasa, în aceeași emisiune.