Ce rugăminte a avut micuța Petra pentru părinții ei Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu. I-a emoționat pe toți: ”Să crească un bebeluș”

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au o relație frumoasă de ani de zile, din care a rezultat micuța Petra, o minune de copil. Prezentatorul de televiziune și jurnalista sunt mai fericiți ca niciodată și mulțumiți de ceea ce au realizat până acum: o mare familie! Vedeta a postat, pe contul ei de Instagram, câteva imagini cu Petra când avea doar trei anișori.

Ei bine, clipul respectiv a emoționat tot internetul, căci fetița le cerea părinților ei încă un frațior sau o surioară.

Petra își dorea ca în ”burta mamei ei” să mai ”crească” un copil. Micuța le spunea părinților ei cât de mult ar vrea încă un bebeluș în familie. Anii au trecut de atunci, însă Mădălin și Cristina nu au mai avut copii. Cuplul are o familie mare, de trei copii, doi dintre ei fiind ai lui Mădălin din prima căsnicie. Totuși, nu e prea târziu ca frumoasa Cristina Șișcanu să devină, din nou, mămică, așa cum o ruga fetița ei, în urmă cu câțiva ani.

Postarea făcută de Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, despre divorțul de Mădălin Ionescu

S-a tot zvonit în ultima vreme că între Cristina și Mădălin s-ar pune problema divorțului. Niciodată!, a spus chiar vedeta de nenumărate ori în mediul online, pentru că a vrut să lămurească situația. Cristina și Mădălin nu au de gând să se despartă, pentru că lucrurile merg ca pe roate în relația lor.

” Voiam sa vorbesc despre situatia aceasta cu divortul. Intr-adevar de vreo zece zile, ne intreaba foarte multe persoane daca am divortat, daca divortam...lumea e tot mai preocupata de subiect, pe Instagram ma tot intreaba persoane. Lumea afirma ca noi am divortat si cu parere de rau afirma acest lucru...sincer, nu stiu cum ar trebui sa raspund la o astfel de situatie. In primul rand, nu este adevarat. In al doilea rand, nu stiu de ce ar trebui sa ma justific daca e adevarat sau nu, dar inteleg aceasta curiozitate a persoanelor care ne cunosc, o inteleg, nu sunt absurda sa inteleg acest lucru.

Sincer, nu ma deranjeaza in niciun fel ca s-a speculat asta, pentru ca nu este adevarat. Dar intr-adevar a fost un pic incomod pentru ca a trebuit sa dam explicatii unor oameni. Nu intelegeam de ce exista asemenea intrebari din partea unor oameni pe care nu-i cunosc. Am cercetat problema si se pare ca tot internetul este impanzit de o stire despre ceva de genul acesta, a unui divort intre mine si Madalin, dar de fapt daca citesti articolele nu despre asta e vorba”, a spus Cristina Șișcanu, pe pagina ei de Instagram.