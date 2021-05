Ce s-a ales de Răzvan Babană, fostul concurent de la Chefi la cuțite. S-a angajat în televiziune, deși trăiește în lux

In articol:

Fostul concurent Chefi la cuțite, Răzvan Babană, a fost atras de lumina reflectoarelor, astfel că el a decis să se angajeze la un cunoscut post tv.

La ce televiziune s-a angajat Răzvan Babană

Răzvan Babană a rămas tot în trustul Intact, așa că el poate fi văzut la Antena Stars, în cadrul emisiunii Showbiz Reporter. El va avea o rubrică specială, realizată în stilul său caracteristic. Urmărește prin materialele sale să arate o altă față a vedetelor.

”Surprize, surprize. Mă bucur, sincer. Este o provocare foarte mare pentru mine. Îmi place foarte mult echipa, îmi sunteți foarte dragi și sunt sigur că vom fi la înălțime de fiecare dată. M-am gândit să avem o rubrică, o altfel de rubrică, m-am gândit să ”inspectez” casele vedetelor într-un stil caracteristic lui Babană. Deci asta este, ”păzea, că vin”! Vreau să le arăt oamenilor și fața cealaltă a persoanelor care au ajuns la TV, cum au ajuns, care a fost drumul lor, parcursul pentru a ajune cunoscut.”, a declarat Răzvan Babană la Showbiz Report, de la Antena Stars.

Răzvan Babană: "Experiența Chefi la cuțite a fost una memorabilă"

Răzvan Babană s-a angajat în televiziune[Sursa foto: Captură YouTube]

Într-un interviu acordat după emisiunea Chefi la cuțite, Răzvan Babană povestea că participarea la show-ul culinar i-a adus simpatia și admirația oamenilor și prevestea de atunci că vor veni proiecte frumoase în viața sa.

"Pentru mine experiența Chefi la cuțite a fost una memorabilă, a fost momentul în care am realizat că sunt capabil să îmi depășesc limitele, sunt puternic și am avut curajul să înfrunt bucătari care aveau experință cât vârsta mea! Am ajuns să am mii de urmăritori pe rețelele sociale,

fani, oameni care îmi folosesc replicile și oameni care mă iubesc și își doresc să mă cunoască. Viața mea a luat o întorsătură frumoasă după acest show, lumea a ales să îl urmărească pe „Babană” pentru naturalețe, pentru lecțiile de viață și pentru ambiție. Sunt fericit și simt că acesta este începutul și o să mai facem figuri frumoase!", a spus Răzvan Babană pentru Xtra Night Show.

Răzvan Babană a participat la emisiunea Chefi la cuțite pentru a-și testa cunoștințele și nicidecum nu s-a gândit la premiu, pentru că banii nu sunt o grijă pentru el. Trăiește în lux, are propria afacere și toți bani pe care îi câștigă îi investește în el. Nu a vorbit despre sume câștigate, dar a spus că organizează evenimente într-o sală amenajată pe care o deține.