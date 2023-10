Ce s-a ales de Robert, hackerul român care a spart serverele NASA în 2010?! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 13 ani de când le-a dat pagubă americanilor: "Am prețuri foarte mari, când le zic își pun mâinile în cap"

In articol:

Clujeanul Robert Butyka, alias Iceman, a devenit unul dintre cei mai cunocuți români, după ce în anul 2010 a fost plasat pe lista celor mai cautați hackeri din lume.

Ce s-a ales de Robert, clujeanul care a spart serverele NASA în 2010

Acesta avea la vremea aceea 24 de ani și a reușit să facă un lucru total neașteptat. Robert a spart serverele NASA și a lăsat în urmă o pagubă de 500.000 de euro, în speranța că cei din instituție vor fi impresionați și îl vor angaja. Ce s-a ales de el și cu ce se ocupă la 13 ani de când a dat marea lovitură?

Pe vremea când avea doar 24 de ani, Robert a pus la cale un plan măreț despre care a crezut că i-ar aduce un mare succes, însă lucrurile nu s-au întâmplat așa cum s-a așteptat. Chiar dacă nu prea i-a plăcut școala, tânărul a fost pasionat de tot ce ținea de IT, astfel că a reușit să devină unul dintre cei mai căutați hackeri din lume. În anul 2010, Iceman a reușit să spargă serverele NASA și le-a produs americanilor o pagubă de 500.000

de euro, în speranța că aceștia vor fi impresionați și îl vor angaja. Ei bine, din această poveste, Robert s-a ales doar cu o condamnare la închisoare de 3 ani cu suspendare.

Această experiență i-a adus un renume, astfel că a fost contactat chiar și de Guvern.

Robert a refuzat oferta, iar acum lucrează pe cont propriu. Remunerațiile pe care le cere pentru proiectele sale încep de la suma de 4.000 de euro.

„Mi-am lăsat CV-ul la ei pe servere. Eu le-am scris ce vreau, nu a fost nimic de ascuns. Am lăsat CV-ul chiar pe serverul principal, ca să-l vadă direct.(...) Am fost angajat și m-aș fi angajat din nou dacă nu îmi mergea pe cont propriu. Acum lucrez pentru Grecia. Am și prețuri foarte mari pentru România, lucrez scump. Să fac un site, de exemplu, îmi ia două ore. La mine totul pleacă de la 4.000 de euro în sus. Când le zic 4.000 de euro, își pun mâinile în cap”, a declarat Robert, potrivit gândul.ro.

Chiar dacă veniturile nu sunt constante, bărbatul nu se poate plânge.

„Câteodată îmi iau pe o lucrare și 20.000 de euro, dar după aceea se poate întâmpla ca patru luni să nu mai am lucrări”, a mai spus bărbatul.

Robert a stat două luni în spatele gratiilor

După ce a blocat serverele NASA, Robert a fost dat în urmărire de FBI, însă a durat aproximativ un an până a fost găsit. Acesta s-a trezit cu polițiștii la ușă, iar ulterior a petrecut două luni în spatele gratiilor. Cu toate acestea, bărbatul poreclit Iceman a dat de înțeles că nu regretă nimic, căci a reușit să-și facă un renume, după tot ce s-a întâmplat.

„Nu știam ce se întâmplă, nu mă așteptam să fiu arestat, pentru că nu le făcusem nimic. Ai mei m-au întrebat ce am făcut. Ei nu se pricepeau și nu și-au dat seama ce făceam eu. Eram foarte speriat. Eram așa panicat, încât nici nu mai țin minte detalii exacte despre cum am ajuns în arest. Efectiv, mi s-a blocat memoria. M-au arestat, am stat două luni după gratii. Până la urmă, mi-am făcut reclamă, că reclamă negativă nu există”, a mai spus Robert Butyka, potrivit sursei menționate anterior.