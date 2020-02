Filip, un tânăr de 22 de ani, a avut parte de o moarte cumplită, într-un accident care s-a produs duminică seara în Cluj.

Tânărul se afla la volanul mașinii sale atunci când a intrat în coliziune cu alt autoturism. Imapactul a fost prea mare și nu a reușit să supravițuiască în ciuda manevrelor de resuscitare.

Citeste si: El este tânărul care a murit în accidentul cumplit din Cluj! Filip avea doar 22 de ani

Tânărul de 22 de ani era pasionat de mașini, iar pe pagina lui de Facebook obișnuia să posteze multe fotografii cu autoturismul său și nu numai.

Ca o culme a ironiei, în urmă cu un an și jumătate, Filip postase inclusiv fotografii de la locul unui accident, la care asistase și el. În imagini, se poate observa trupul unui tânăr care a fost scos din autoturismul răsturnat pe marginea drumului, în timp ce mulțimea de oameni s-a strâns în jurul lui să vadă ce s-a întâmplat.

Ceva mai târziu, fără să bănuiască, avea să aibă parte și el de același sfârșit.

Cum s-a produs accidentul

Citeste si: Accident la Baia Mare: autoturism proiectat pe trotuar, spre pietoni. Sunt 6 victime în total

Tanarul in varsta de 22 de ani conducea auto dinspre gara inspre centru, pe strada Horea, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un auto condus din sens opus. In acest moment, conducătorul auto care circula regulamentar si doi pasageri din acelasi auto primesc ingrijiri de specialitate. Imediat dupa impact, soferul care ar fi provocat acc., impreuna.cu pasagerul, au fugit de la fata locului, fiind depistati de politisti pe.strada Racovita( 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat).

Auto condus de tanarul de 21 de ani a luat foc, necesitand interventia pompierilor.