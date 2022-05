Ce s-a întâmplat atunci când Mario Fresh a făcut cunoștință cu părinții Alexiei Eram. Se aștepta la o reacție total diferită: "Am trecut repede peste"

In articol:

Mario Fresh și Alexia Eram au format un cuplu pe vremea când erau încă adolescenți, iar de atunci trăiesc o poveste frumoasă de dragoste. Într-un interviu recent, pentru ego.ro, cei doi au povestit cum a fost prima întâlnire cu părinții, dar și care este secretul din spatele relației lor.

Cum s-a simțit Mario Fresh când i-a cunoscut pe părinții iubitei sale?

Mario Fresh a dezvăluit că a fost extrem de emoționat atunci s-a întâlnit pentru prima oară cu părinții Alexiei Eram. Dacă în privința Andreei Esca a stat mai relaxat, când a venit vorba despre tatăl iubitei lui, totul s-a schimbat: "Emoționat, îți dai seama. Mai emoționat eram când am făcut cunoștință cu tatăl, să fiu sincer. Am trecut repede peste pasul acesta, pentru că am fost primit cu căldură.", a declarat Mario Fresh, pentru sursa citată.

"Eu am mers la Iași într-un weekend, dar deja mai vorbisem cu ei pe video. El îi mai cunoștea (n.r pe părinții ei) de la diverse evenimente, dar ca fiind iubitul meu s-a prezentat în vara în care ne-am cunoscut.", a adăugat Alexia Eram.

Mario Fresh și Alexia Eram, secretul unei relații de lungă durată

Mario Fresh și Alexia Eram au recunoscut că nu este totul numai lapte și miere în cuplul lor, însă reușesc să facă față problemelor pentru că țin cont de câteva lucruri esențiale într-o relație: "Nu știu care este secretul, nu avem niciun secret. Noi așa suntem. Cred că este important să știi să gestionezi o relație, să comunici și să ai încredere. Și să existe iubire. Dacă nu există iubire, nu mai este o relație.", au mărturisit cei doi, în cadrul interviului amintit.

